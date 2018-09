Ceva, ampliato il progetto di servizio civile: cercansi 2 volontari

Nello specifico, presso la biblioteca di Ceva ci sarà disponibilità di due posti per volontari, che prevede l'impiego anche presso il Comune stesso per attività culturali di vario genere: dalla semplice attività di prestito librario alla catalogazione dei libri, dalla costante ricerca di ordine e spazi in cui sistemare i volumi all'ascolto degli utenti della biblioteca, dalle letture ad alta voce per le scuole all'organizzazione dei prestiti per le intere classi, dalla gestione delle pagine social dell'ente, all'organizzazione e gestione degli eventi culturali della biblioteca e delle associazioni che ruotano attorno ad essa.