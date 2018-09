Al Pala Ubi Banca di San Rocco di Castagnaretta approda "Solo", lo spettacolo di (e con) Arturo Brachetti

Martedì 20 novembre alle ore 21, presso il Pala Ubi Banca di San Rocco Castagnaretta a Cuneo, approda lo spettacolo "Solo", di e con Arturo Brachetti. Lo show del più grande trasformista al mondo è organizzato dalla Promocuneo e dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Arte Brachetti.

Dopo cinque anni di collaborazioni, Brachetti torna in scena con uno spettacolo di cui è l’unico protagonista intitolato SOLO: un grande as-SOLO in cui Arturo presenta 60 nuovi personaggi e il meglio delle discipline artistiche in cui eccelle, come ombre cinesi, chapeaugraphie, sand painting e laser design.

Un ritorno alle origini per Brachetti che, in questo spettacolo, aprirà le porte della sua casa, fatta di ricordi e di fantasie; una casa senza luogo e senza tempo, in cui il sopra diventa il sotto e le scale si scendono per salire.

Dentro ciascuno di noi esiste una casa come questa, dove ognuna delle stanze racconta un aspetto diverso del nostro essere e gli oggetti della vita quotidiana prendono vita, conducendoci in mondi straordinari dove il solo limite è la fantasia. È una casa segreta, senza presente, passato e futuro, in cui conserviamo i sogni e i desideri... Brachetti schiuderà la porta di ogni camera, per scoprire la storia che è contenuta e che prenderà vita sul palcoscenico.

Dai personaggi dei telefilm celebri a Magritte e alle grandi icone della musica pop, passando per le favole e la lotta con i raggi laser in stile Matrix, Brachetti tiene il ritmo sul palco: 90 minuti di vero spettacolo pensato per tutti, a partire dalle famiglie. Reale e surreale, verità e finzione, magia e realtà: tutto è possibile insieme ad Arturo Brachetti, il grande maestro internazionale di quick change che ritorna con un varietà surrealista e funambolico, in cui immergersi lasciando a casa la razionalità.