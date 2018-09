Don Giovanni (& co) in Blues lo sfizioso titolo dell’appuntamento di fine estate che si svolgerà domenica 16 settembre alle ore 17 al Castello della Morra di Castellar

L’estate sta per terminare e domenica 16 settembre alle ore 17 il Voxonus Festival 2018 “Filologia e contaminazioni” torna in Valle Bronda. Dopo un’estate ricca di successi, di cui potete vedere in foto alcuni dei momenti di bellezza e gusto fra i più salienti, anche ad Albissola, il Festival propone un’altra suggestiva location. Per il concerto che dà inizio al “ciclo autunnale” si tratta del Castello della Morra a Castellar, una proprietà privata, circondata da un parco rigoglioso, ricco di piante secolari; l’antichissimo maniero fu ricostruito da Ludovico II nel 1490 ed in seguito ulteriormente rimaneggiato, senza per questo perdere il suo romantico cachet. La tenuta che lo circonda è ora riservata alla caccia ed eccezionalmente il castello della Morra si apre al pubblico, grazie al Conte Biscaretti di Ruffia, che lo ha messo gentilmente a disposizione del Voxonus Festival.

Dunque un’occasione unica ed una cornice davvero esclusiva per una proposta in qualche modo “classica” per chi segue fedelmente la manifestazione. A causa di gravi motivi famigliari del maestro Alberto Fantino il programma della serata è stato infatti modificato. Non più Dal Minuetto alla Milonga, che lo vedeva protagonista alla fisarmonica insieme alla viola del maestro Gilio, ma il gradito ritorno dell’Across Duo, formato da Claudio Gilio e da Enrico Pesce al pianoforte. Dopo il

grandissimo successo riscontrato in agosto nel Concerto dei 1000 lumini, di cui il Duo è stato protagonista in veste pop, per quello del 16 settembre verrà proposto Don Giovanni (& Co) in Blues.

I due artisti presenteranno, così, un’ eccezionale reinterpretazione di arie d’opera settecentesche in chiave “contaminata”, com’è nel coinvolgente stile del Duo, che sta mietendo sempre maggiori successi, suscitando ad ogni esibizione l’entusiasmo del pubblico. La personalissima “rilettura” di brani celebri, crea infatti un’attesa ed uno stupore, che galvanizzano i presenti.

Per accedere alla storica dimora della Morra (come sempre sarà a disposizione il servizio navetta gratuito dal parcheggio nella corte della pertinenza agricola della tenuta – strada

della Morra - al castello) si attraverserà il parco della villa: un percorso incantato fino all’imponente, aristocratico edificio, in attesa delle emozioni della musica .

Altro aspetto importante del Voxonus Festival è quello legato alla riscoperta delle eccellenze della valle, e domenica 16 settembre esso coinciderà con la Giornata della Mela di Valle Bronda, organizzata dal ”Consorzio Produttori Mele della Valle Bronda”. Si rinnova dunque

l’incontro (e la degustazione) con un frutto prezioso per le sue qualità nutritive, e dalla lunga tradizione di coltura in questi luoghi.

Dopo il concerto che, svolgendosi sotto il porticato del castello, si terrà anche in caso di maltempo, come perfetta conclusione della serata, immancabile sarà l’appuntamento al ristorante La Torre di Brondello per un delizioso, ricco buffet, accompagnato dagli ottimi vini locali.





Domenica 16 settembre 2018 - Castellar CN - Castello della Morra, ore 17 - Giornata della Mela di Valle Bronda

Across Duo

Claudio Gilio, viola

Enrico Pesce, pianoforte e arrangiamenti



DON GIOVANNI & CO IN BLUES



Ingresso 10 € / biglietteria sul posto - Gratuito fino a 10 anni e Associati orchestra

Ridotto 7 € per i residenti in Valle Bronda





Info: 019824663 - ufficio stampa@orchestrasavona.it

www.orchestrasavona.it facebook Voxonus



Visita le nostre pagine su Facebook e diventa fan!

www.facebook.com/pages/Orchestra-Sinfonica-Savona/294223645989?ref=ts

www.facebook.com/pages/Voxonus/272574196146320?ref=ts