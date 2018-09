Cervere, al via il lungo weekend di Santa Croce

Si parte, più Fiera che mai. Il binomio fra Patronale e Zootecnia dà avvio anche quest'anno al lungo weekend di Santa Croce.

Un evento che sfida l'economia generale in positivo, con una sempre maggiore offerta di opportunità connesse alla gastronomia, al tempo libero, alla musica, alla promozione economica e - perché no? - alla riflessione sociale. Proprio da qui si parte, dalla nuova location per le manifestazioni di via IV Novembre che, assieme a piazza San Sebastiano, sarà il quartier generale delle giornate dal 13 al 17 settembre.

Giovedì 13 si comincia con l'aperitivo solidale da 5 euro che prelude al successivo spettacolo teatrale, con ingresso a offerta libera, dal titolo "Gran Casinò" dedicato alla lotta contro la ludopatia, ospitato su iniziativa dei Solidali per Cervere.