Voucher scuola Piemonte, da lunedì il ticket spendibile per libri, materiale didattico e trasporti

Sono oltre 38.400 le domande per ottenere il voucher scuola per l'anno scolastico 2018-2019 arrivate agli uffici dell'assessorato della Regione Piemonte. Di queste sono oltre 16.800 (che saliranno a 18.574) ad essere state ammesse al finanziamento per l'acquisto di libri di testo, materiale didattico, trasporto ed attività integrative.

Novità di quest'anno, come ha spiegato l'assessore regionale all'istruzione Gianna Pentenero, è che "per la prima volta viene consegnato all'inizio dell'anno scolastico, permettendo così alle famiglie di comprare direttamente beni e servizi e pagare le rette, senza dover conservare gli scontrini e attendere i rimborsi a distanza di tempo, come accadeva in passato."



I beneficiari del voucher 2018-2019 riceveranno entro lunedì 17 settembre un sms dalla società che gestisce il ticket virtuale con l'indicazione dell'attivazione. Lo stesso potrà essere speso da tale data fino al 30 giugno 2019 presso la rete degli negozi, comuni, scuole e agenzie convenzionate. Per utilizzarlo sarà necessario esibire la tessera sanitaria.

La Regione Piemonte sta studiando delle ipotesi di revisione del sistema del voucher per aumentare il numero di beneficiari. Tra queste la riduzione per quelli della scuola primaria - dove le spese sono generalmente più basse - a favore delle secondarie, all'integrazione tra le risorse statali e quelle regionali. Quest'ultima opzione permetterebbe alle famiglie con Isee fino a 10.632 euro di ottenere un unico voucher, arrivando così a soddisfare oltre 7 mila domande in più.