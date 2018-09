Dalla spiaggia di Savona alla vetta del Monte Bianco, passando per le Langhe: l'impresa di Matej Perkov

L'avventura italiana, quindi, ha rappresentato l'ultima parte di una trilogia. Perkov ha dormito sotto le stelle dell'8 agosto sulla spiaggia di Savona, poi all'alba ha cominciato il viaggio via Cairo Montenotte, Cortemilia, Alba, Poirino, Chivasso, Aosta e Courmayeur . Si è concesso un tragitto in bus da Courmayeur a Chamonix, per la precisione, perché - ovviamente - non è possibile percorrere a piedi il traforo e sarebbe stato pericoloso scalare completamente in solitaria il colosso alpino attraverso il rifugio Gonella.

"Ho deciso di iniziare il viaggio da Savona perché non ero mai stato in Riviera Ligure - racconta Matej Perkov - Sono attratto dall'Italia e conoscevo già bene la Val d'Aosta, con la quale ho sviluppato una connessione speciale, in particolar modo con il Monte Rosa. Durante l'impresa ho avuto esperienze meravigliose in piccoli villaggi e paesi, conoscendo molte persone, apprezzando tutta la varietà dell'Italia... Qualcosa che non è possibile vedere nelle grandi città come Milano o Roma. Sono stato accolto con grande gentilezza dappertutto e ho anche incrociato molti altri 'pellegrini'. Perché questo sono essenzialmente: un pellegrino. Ogni cento passi formulo una preghiera per la mia famiglia, per gli amici e per le altre persone che conosco lungo il cammino. A proposito di spiritualità, ringrazio in modo speciale chi mi ha accolto al Santuario di Nostra Signora delle Grazie a Cairo Montenotte".