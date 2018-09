Barge, tutto pronto per l'inaugurazione ufficiale dell’“Innovation Center” ITT

Sedici mesi fa la posa della prima pietra, oggi i 4.500 metri quadrati dell’innovativa struttura realizzata in tempi rapidissimi e destinati ad uffici, ricerca ed officina di vehicle testing sono una realtà: la promessa è stata mantenuta! Il rivoluzionario Innovation Center firmato ITT sarà ufficialmente inaugurato a Barge giovedì 27 settembre 2018.



ITT, che con la divisione “Motion Technologies” impiega oltre 4.700 persone in tutti i continenti (di cui circa 1.200 a Barge, dove ha sede il più grande stabilimento al mondo della ITT) e che nel 2017 ha registrato un fatturato di circa 1,2 miliardi di USD, con questo investimento tecnologico e con questa struttura che risponde ai più moderni dettami architettonici, energetici e strutturali ha portato in Granda il modello innovativo delle aziende che hanno sede nella “Silicon valley”.



“Realizzare per Innovare è stato lo slogan che ha accompagnato l'ambizioso progetto” - sottolinea l’Ing. Carlo Ghirardo, nuovo Presidente di ITT Motion Technologies - “L’Innovation Center ITT rappresenta una fucina di idee e di innovazione 4.0 all’interno di un processo globale dell'intera azienda, che ha come obiettivo primario l'avvalersi della competenza di professionisti chiamati a sviluppare nuovi prodotti, servizi e soluzioni per il mercato della mobilità dei prossimi 15 anni. Con questo nuovo polo - conclude l’Ing. Ghirardo - la multinazionale americana intende fare la differenza nel nome dell’innovazione, della sostenibilità e del servizio al cliente, con un occhio di riguardo per il territorio di Barge e per creare l’opportunità di un ulteriore crescita occupazionale qualificata”.









Il sogno diventa realtà



Alla giornata inaugurale dell'Innovation Center non mancheranno, come già per la posa della prima pietra, la presenza della Regione Piemonte guidata da Sergio Chiamparino, l’Amministrazione di Barge nella persona del Sindaco Piera Comba, il Vescovo di Saluzzo monsignor Cristiano Bodo e vari rappresentanti delle istituzioni civili e militari.

Per ITT saranno presenti l’Ing Luca Savi, Chief Operating Officer and President nonché annunciato Chief Executive Officer a partire dal prossimo 1 Gennaio 2019, il nuovo Presidente di ITT Motion Technologies, l’Ing. Carlo Ghirardo, il Project Director Innovation Center, Ing. Enzo Cappellini e il Dott. Luca Martinotto Chief Innovation Officer Motion Technologies.

Il nuovo Innovation Center, realizzato grazie anche alla fertile collaborazione tra ITT, istituzioni locali, Regione Piemonte e Politecnico di Torino, consentirà di stabilizzare gli oltre mille posti di lavoro creati negli anni da ITT a Barge.





Chi è ITT



ITT ha sede a White Plains, New York, con dipendenti in oltre 35 paesi e vendite in circa 125 paesi. La società ha generato un fatturato per 2,6 miliardi di USD nel 2017.



La divisione “Motion Technologies” è il value center che sviluppa, produce e vende pastiglie per freni e supporti metallici per materiali d’attrito per il trasporto pubblico e privato, nonché per le maggiori industrie automobilistiche di tutto il mondo. Detiene il 55% di market share in Europa per il proprio settore, distinguendosi per l’eccellenza dei prodotti sviluppati, l’elevato contenuto tecnologico ed innovativo di nuovi progetti quali la “smart pad” (pastiglia per i freni intelligente, capace di raccogliere una serie di dati e di trasmetterli al veicolo per ridurre lo spazio di frenata).

La continua ricerca, tesa allo sviluppo di materiali per attrito di massima qualità e di processi di produzione innovativi, ha consentito a ITT “Motion Technologies” di diventare uno dei fornitori leader per le industrie automobilistiche a livello globale.

All’interno della medesima Divisione si producono inoltre con il brand KONI dei sistemi evoluti di ammortizzatori per vetture da corsa, treni e mezzi terrestri speciali; con il brand Axtone dei sistemi di assorbimento d’energia e sospensioni per convogli ferroviari , mentre con il brand Wolverine soluzioni di smorzamento e tenuta nei settori Automotive Brake NVH e Sealing.