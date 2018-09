Il cortile dei bambini: laboratori creativi a Bra

Tra le tante proposte organizzate nell’ambito della manifestazione “Da Cortile a Cortile”, in programma a Bra domenica 30 settembre 2018, non mancano occasioni di divertimento anche per i più piccini. In particolare il Convitto Provvidenza, in collaborazione con il Comune, organizza un’intera giornata di laboratori e animazioni bilingue, con tanto di pranzo in compagnia, per una giornata di festa in cui imparare giocando, magari mentre mamma e papà si godono l’offerta culinaria e artistica del percorso enogastronomico in città.



Questo il programma della giornata, dal titolo “Il cortile dei bambini – The children’s countryard”: dalle 10.30 alle 11 accoglienza nella struttura di via Provvidenza 5; dalle 11 alle 12.30 laboratori creativi in collaborazione con l'insegnate di inglese e la madrelingua, per un giocoso avvicinamento alle lingue ("Laboratorio di Tullet" - giocare con numeri e colori; "Once upon a time...!" - Raccontastorie; "Piega e ripiega...!" - che cosa nascerà? Creazioni con la microfibra). A seguire pranzo e gioco libero e, dalle 14, ancora laboratori creativi (Crea il tuo mandala con materiale di riciclo; L'acchiappasogni - costruire un'opera d'arte con materiale povero; Ojo de Dios - intreccio di fili colorati per far nascere un disegno), fino alle 15.30, quando è prevista l’uscita. I partecipanti saranno assistiti esclusivamente dalle insegnanti del Convitto Provvidenza. Il costo per la giornata è di 10 euro a bambino, pranzo incluso; per partecipare è necessario prenotare al Convitto Provvidenza (tel. 0172.412454) oppure all’Ufficio Turismo e Cultura del Comune di Bra (tel. 0172.430185).