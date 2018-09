Studente del Liceo Arimondi di Savigliano in scambio soggiorno con il Lions Club

Anche quest'anno il Liceo Arimondi ha potuto inviare uno dei suoi studenti ad uno scambio-soggiorno all’estero grazie all’intervento dei Lions club Savigliano-Saluzzo.

L’esperienza, interamente finanziata dal Club, è articolata in un periodo di camp con altri ragazzi provenienti da tutto il mondo e un soggiorno come ospiti in una famiglia. Lo scopo di tale progetto è proprio la conoscenza di culture e realtà diverse dalla nostra. Valentina Quirico ha vissuto questa esperienza in Turchia e ci racconta: “Il programma prevedeva una settimana in barca, durante la quale avremmo visitato alcune zone della Turchia e seguito un corso di vela. Non avevo mai viaggiato in barca, ma è stata un’esperienza indimenticabile. Ho avuto la possibilità di visitare luoghi mozzafiato, tra cui Datça, Marmaris, Knidos e Bozburun, in ognuno dei quali ho lasciato un pezzettino di cuore.

Durante la mattinata, dopo colazione, seguivamo un corso, tenuto dal capitano della barca: abbiamo imparato ad alzare e ammainare le vele, a tenere in ordine le corde ed annodarle in modo corretto e molto altro. Una buona convivenza in barca consiste soprattutto nel gioco di squadra e questo ha aiutato me e gli altri ragazzi del Camp a legare tantissimo, come una grande famiglia: le serate passate a chiacchierare e guardare le stelle, gli scherzi, le risate, tutto ciò rimarrà per sempre impresso nella mia mente come un bellissimo ricordo.

I dieci giorni in famiglia, però, non sono stati meno divertenti e la lingua non è mai stato un ostacolo, la mia Host Sister, Muge, parlava inglese molto bene ed è stato divertente imparare qualche parola in turco!

In conclusione, un’occasione ricca e preziosa di crescita e formazione che “mi ha sicuramente cambiata, ha aumentato la mia voglia di viaggiare e conoscere nuovi luoghi e nuove culture. Non mi aspettavo di creare un legame così forte con i ragazzi del Camp, tutt’ora siamo rimasti in contatto e non vediamo l’ora di rivederci! È stata un’esperienza assolutamente positiva, in ogni suo aspetto, che consiglierei a chiunque!”