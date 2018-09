"Rilancio economico e tutela della Memoria: un compromesso al rialzo è possibile": Anna Mantini (Lega) torna sull'ex Molino Cordero

Si stanno intensificando oramai da settimane, in vista anche della piena ripresa delle attività amministrative comunali, e dell'avvio di fatto della campagna elettorale per il 2019, le discussioni relative ai progetti di recupero dell'area ex Molino Cordero, dove 11 anni fa si verificò la devastante esplosione che scosse tutti noi con la morte di 5 operai e padri di famiglia.

Una vicenda di cui la Città di Fossano porta le ferite tuttora, e rispetto alla quale - come ho sempre avuto modo di sottolineare - ogni progetto di risanamento deve tenere saldamente unite le esigenze del rilancio economico e quelle della Memoria.

Sul piano strettamente giuridico e amministrativo, il ruolo del Comune non può sovrapporsi a quelle che sono state le scelte e le decisioni dell'autorità giudiziaria in merito all'assegnazione dell'area al privato aggiudicatario dell'asta immobiliare, però sul piano del coordinamento urbanistico possiamo senza dubbio dire la nostra.

Da sempre sono convinta sostenitrice dell'idea che aspetti economici ed etico-commemorativi possano e debbano andare d'accordo, in quanto il degrado sarebbe la non-soluzione peggiore per tutti.

La sfida per ciascuno di noi, in quanto amministratori comunali, nella sola sede dove in questo caso per legge possiamo avere voce in capitolo, vale a dire quella urbanistica, è far sì che questo equilibrio possa essere raggiunto e specificato nel modo migliore.

È possibile e soprattutto doveroso che sia così.