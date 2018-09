Degusté ai saluti con un ricco menu di sapori, sport e buona musica

Giornata conclusiva, quella di oggi - domenica 16 settembre - per Degusté, il grande evento ospitato al parco Le Serre di Grugliasco.



Così come ieri, anche oggi è in programma uno spazio dedicato allo sport e in particolare alla pallacanestro. Dalle 10 alle 12.15 (e dalle 15 alle 17.30) OPEN DAY BASKET 5PARI, con gli istruttori dell'associazione sportiva 5Pari: ci si potrà mettere alla prova nel gioco del basket e mini basket nello spazio interno del Cirko Vertigo. L'attività è aperta a tutti e per i partecipanti sarà possibile degustare, a pranzo o a cena, il "Basket Lunch" dei Maestri del Gusto. Costo: 20 euro.



Alle ore 10.30 DEGUSTAZIONE GUIDATA DI SALUMI CON ONAS Una degustazione guidata dall'Onas, l'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi, per imparare a riconoscere, scoprire e abbinare i differenti tipi di salumi. Durata della degustazione: un'ora e trenta minuti. Costo: 20 euro.



Alle ore 14 LABORATORIO DI SUSHI DI CARNE CON CRU Tecniche, trucchi e segreti per realizzare l'autentico sushi di carne cruda, rintracciabile, unica e piemontese, con Francesca Cru della Macelleria Cru Giampaolo. Durata del laboratorio: un'ora. Costo: 20 euro.



Alle ore 18 DEGUSTAZIONE GUIDATA DI FORMAGGI CON FONTANACERVO Tipologie, modi di produzione, abbinamenti e curiosità nella degustazione guidata di formaggi con Giovanni Fontanacervo. Durata della degustazione: un'ora e trenta minuti. Costo: 20 euro.



Alle ore 22, infine, sul palco salgono The Minis, la band nata nel 2015 da tre ragazzi dell'età media di 13 anni: Julian Loggia al basso e alla voce, Zak Loggia alla chitarra e ai cori e Mattia Fratucelli alla batteria. Uniti dalla passione per gruppi come Rolling Stones, The Who, Kinks e The Strypes e sotto l'occhio attento di Alex Loggia, chitarrista della storica band degli Statuto e papà di due dei componenti, iniziano a comporre brani originali e ad eseguire cover dei loro gruppi preferiti. Il risultato è esplosivo: i The Minis debuttano nel febbraio 2016 all'Hiroshima Mon Amour di Torino in apertura del concerto degli Statuto e nel settembre dello stesso anno partecipano all'iniziativa "Amici di Piero" - il celebre memorial che ogni anno vede riunirsi le maggiori personalità della scena musicale torinese - dividendo il palco con Subsonica, Linea 77, Bluebeaters, Africa Unite e altri. Tra la fine del 2016 e il 2017 la band pubblica sul proprio canale YouTube tre video live che incuriosiscono ed attirano l'attenzione di molti addetti ai lavori. Alla fine del 2017 i The Minis danno il via ad un'intensa attività live e arrivano a suonare sui palchi dei più grandi festival italiani: Apolide Festival, Siren Festival e Home Festival. Nell'autunno del 2018 uscirà il loro primo album di inediti, coadiuvati dal produttore artistico Alex Loggia. Ingresso libero.



Degusté è organizzato dall'associazione Dream Up, in collaborazione con la Camera di Commercio di Torino, ente promotore e fondatore dei "Maestri del Gusto di Torino e provincia", Torino Doc, Torino Cheese, Cirko Vertigo, Gruppi di Volontariato Vincenziano, 5Pari Torino, Associazione Janela, Csen, Go Art Factory, Salotto Fiorito, Libricette.eu, Torinoggi e Radio Antenna1 partner dell'evento. Con la partecipazione dei Maestri del Gusto: Macelleria Giampaolo Cru, Cioccolateria Pasticceria Zuccarello, Cascina Fontanacervo, Cantina Gnavi Carlo, Azienda agricola 'I Garbin, Pastificio Virgilio, Cascina Rubina, Panificio Avetta, Azienda agricola Le Masche, Boutic Caffè, Gelateria Tosca, Azienda agricola Scaglia, Gilac.