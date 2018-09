Sex toys nel distributore delle merendine a Carrù: polemiche in paese

"Carino il vibratore rosa nel distributore delle merendine alle elementari": un post comparso sulla pagina Facebook "Sei di Carrù se" lo scorso 11 settembre ha scatenato decine e decine di commenti e un'animata discussione.

Il distributore si trova in piazza Marcato, in posizione centrale e nei pressi delle scuole. La presenza dei vibratori ha diviso il paese: c'è chi ritiene che non ci sia nulla di male e chi, al contrario, non trova assolutamente conveniente che prodotti di quel tipo siano nei pressi delle scuole e, quindi, visibili dai ragazzini. E poi, insiste qualcuno, cosa c'entrano le merendine con i vibratori?

Inutile dire che è stata invocata la "Sacra Inquisizione", la caccia alle streghe, che in molti si sono beccati del bigotto e che, alla fine, per placare gli animi, gli arnesi sono stati rimossi.

E' lo stesso proprietario della casetta, il signor Bertolino, a intervenire nell'animata discussione e a spiegare: "Io non sono il proprietario del distributore, bensì della casetta che lo ospita. Il distributore in sè è di proprietà ed è gestito non da me, ma da due ragazzi (anch’essi genitori) che appoggio completamente nelle loro scelte... Purtroppo gli articoli in questione hanno destato tanto scalpore per niente... non c’era niente che facesse intuire ad un bambino delle elementari che quegli arnesi (dalla forma equiparabile ad un semplice microfono) avessero qualcosa a che fare con il sesso. I prodotti in questione comunque probabilmente non verranno riassortiti per far spazio ad altri prodotti. Per la felicità dei Carruccesi che vivono ancora nel XVI secolo. Saluti a tutti".

Nei giorni successivi al post, il distributore è stato meta di tanti curiosi, rimasti forse delusi dal fatto che, al posto dei sex toys, già rimossi, ci fossero degli spazi vuoti.