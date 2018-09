"Sostenibilità non significa poca produzione ma attenzione all'impatto ambientale"

Gentile Direttore,

quando si parla di sostenibilità non vuol dire fare di meno, produrre poco o diminuire le risorse stesse ma utilizzarle in modo tale da avere un impatto sull’ambiente orientato alla resilienza in modo che dopo l’uso stesso delle risorse rimangano tali o addirittura crescano e migliorino.

Per raggiungere tale risultato non si può pensare in termini di giustizia su cosa, chi, perché ma percorrere un discorso di solidarietà e un riavvicinamento delle persone riducendo il divario che esiste fra le genti. Pensiamo ad esempio a una persona che vive anche nel nostro paese con una rendita che lo porta ad avere un guadagno annuo di 50mila euro rispetto a chi vive in un paese in Africa che ha un reddito di mille euro annui.

In prospettiva cosa significa se non si prende coscienza del problema? Che ci saranno sempre più persone povere e altre che sfruttando male il bene del pianeta non faranno nulla per cambiare le cose. Ma l’assurdo è che queste stesse persone hanno dei figli che avranno altri figli i quali nei prossimi anni vivranno in un ambiente che non potrà più garantirgli il benessere avuto dai loro predecessori.

Il pianeta terra e come quella piccola isola abitata da persone che per una serie di motivi si è ritrovata confinata nel suo territorio senza rendersi conto che dopo aver finito le sue risorse hanno cominciato a rubare al suo stesso vicino finché avendo finito tutto hanno cominciato a mangiarsi l’un l’altro facendosi una guerra che li ha portati all’autodistruzione. E inutile continuare a pensare di crescere senza rendersi conto che il sistema sta portando a guerre per garantirsi un bene come l’acqua, il ché sembra assurdo se pensiamo a una cosa normale che tutti dovrebbero avere.

Ma sostenibilità vuol dire anche ricordare piccole cose che, se messe in atto anche in ambiente lavorativo, migliora il rapporto tra gli stessi colleghi e fra responsabili e subalterni. Inutile ripetere che la comunicazione e l’esempio anche se può sembrare banale migliora l’ambiente lavorativo.

Se non esistesse il codice della strada cosa succederebbe? Se la persona che guida l’auto davanti a me non inserisce l’indicatore di direzione vuol dire che non si preoccupa minimamente dell’impatto che a su chi sta dietro. Immaginiamo invece il contrario, probabilmente sarò più propenso a farlo se chi giuda davanti a me lo fa, dandomi inconsapevolmente un buono esempio.

In ambiente lavorativo vuol dire che non mi devo fare influenzare da chi pensa che fare meno possibile sia la soluzione migliore per crescere perché non farà altro che valutare egoisticamente se stesso sia la cosa più importante. Immaginiamo invece un lavoratore, un nostro collega che ci da una mano anche se per pochi istanti a finire un nostro lavoro perché momentaneamente ha finito il suo come ci sentiamo? Ma cosa succede se a nostra volta facciamo la stessa cosa? Forse sembra troppo semplicistico? Perché allora chi fa volontariato e più felice? Sarà forse perche e consapevole di aver fatto qualcosa di bello per l’altro?

Quindi non lasciamo che il detto che tra il dire e il fare c’e dimezzo il mare sia vero ma semplicemente riduciamone il divario. Così quando un responsabile è propenso al cambiamento vuol dire che pensa alla sostenibilità, lo fa pensando anche alle persone e all’ambiente in cui lavorano - rendendolo più piacevole possibile - anche se come obbiettivo ha una produttività più alta. Ciò significa coinvolgere i lavoratori prospettando cambiamenti, parlando con loro in modo positivo in termini di miglioramento indicandogli in maniera pratica e specifica cosa significa.

Infine non pensiamo alla sostenibilità solo in teoria ma ricordiamoci di fare quello che ci siamo proposti se ciò significa avanzamento e crescita.

Lettera firmata