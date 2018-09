Un successo il "World Cleanup Day 2018" di Villafalletto

È stata una mattinata davvero piacevole quella trascorsa sabato 15 settembre al Parco del Maira di Villafalletto in occasione del World Cleanup Day 2018.



L’evento - organizzato dal negozio Decathlon di Cuneo in collaborazione con Comune di Villafalletto, Associazione Amici del Maira, Associazione culturale Effimera, Centro Recupero Animali Selvatici – CRAS di Bernezzo e sezione Lipu di Cuneo – ha contribuito anch’esso al successo di quella che è stata definita “la più grande azione civica in tempo di pace nella storia dell'umanità”, che, con l’obiettivo di ripulire il mondo in un solo giorno, ha coinvolto ben 156 paesi e più di 13 milioni di volontari in tutto il mondo.



Un’ondata verde che ha letteralmente spazzato il pianeta, ripulendolo dai tanti rifiuti abbandonati lungo strade, fiumi, boschi, spiagge, etc.



Anche a Villafalletto la spazzatura raccolta è stata molta, benché il parco sia un’area gestita con cura dal Comune e dall’Associazione Amici del Maira.



E se di fronte ai numerosi sacchi neri e al bottiglione riempito quasi fino all’orlo di mozziconi di sigarette viene da pensare a quante persone distratte o maleducate abbandonino con noncuranza oggetti di ogni tipo, apre il cuore vedere come tanti bambini siano disposti a raccogliere e differenziare quegli stessi oggetti.



Fortunatamente, la gente sta diventando sempre più consapevole del problema dei rifiuti e non sorprende scoprire che anche i giovani siano sensibili a queste tematiche e si impegnino in azioni green. Ne sono un esempio il Gruppo Cambia Mondo - GCM, che è nato dall’idea di alcuni ragazzi della zona di Villafalletto-Centallo (età media 18 anni) per dare il buon esempio e compiere gesti concreti a favore della natura, come può essere appunto la raccolta della spazzatura abbandonata, e che sabato mattina ha dato anch’esso una mano nel ripulire il Parco del Maira dai rifiuti più ingombranti.



Alla pulizia del parco, è seguita quindi la pratica di numerosi sport, grazie al prezioso supporto di Max e Luca dello staff Decathlon Cuneo e dei rappresentanti dell’A.S.D. Arcieri delle Alpi Torino, del G.S.D. Podistica Buschese e della Bociofila d’la petanca Giuliana e Fredo Alladio di Villafalletto.



Bambini e adulti, suddivisi in gruppi eterogenei, hanno partecipato con entusiasmo alle discipline sportive proposte (atletica, bocce, tiro con l’arco, MTB, volano, calcetto), per dedicarsi infine all’esperienza sempre emozionante della liberazione di alcuni uccellini selvatici (cardellini, verdoni, fringuelli e tortore dal collare), curati e rimessi in libertà dal personale del CRAS di Bernezzo.



L’evento non ha infatti trascurato l’aspetto naturalistico dell’area verde in cui si è svolto - un parco ricco di storia e di biodiversità in quanto situato tra i ruderi del castello di Villafalletto e il torrente Maira - ed è stato arricchito non solo dalla presenza del CRAS, ma anche dei volontari della sezione LIPU di Cuneo, che durante tutta la mattina hanno svelato ai presenti tante curiosità sulle specie di uccelli che popolano giardini e parchi.



Insomma, un programma davvero intenso concentrato in poche ore, che ha permesso di fare del bene al pianeta e, si spera, anche a chi vi ha preso parte, condividendo il proprio tempo con altri e ritrovando quel contatto con la natura che spesso si trascura nella frenetica vita di tutti i giorni.