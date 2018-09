Grande festa a Verzuolo per gli 80 anni del gruppo degli alpini

Sabato 15 e Domenica 16 si sono svolte importanti e significative iniziative a Verzuolo per celebrare gli 80 anni di fondazione del Gruppo Alpini. Le giornate e gli eventi sono stati gestiti dal Capogruppo Coalova Lorenzo e dal Consigliere Sezionale Mauro Barbieri.



Per il primo giorno, al sabato sera a Palazzo Drago, la Corale Alpina Valle Maira ha fatto da contorno alla ricca serata per la consegna della borsa di studio il memoria dell’Alpino Quaglia Pietro da parte della sorella Maddalena e dei figli Giampiero, Stefano e Cristina a un ragazzo meritevole dell’Istituto Tecnico Itis di Verzuolo, ha presenziato la Vicepreside la prof. Michelangela Ghigo.



La serata è proseguita con la consegna di un riconoscimento alla madrina del Gruppo Signora Alda Demarchi Peirano e 4 Alpini del Gruppo, il segretario Carosso Rinaldo, l’Alpino più anziano Giulio Fino ed anche il consigliere Sezionale Mauro Barbieri.

Nell’intervallo dei canti, il Parroco Don Marco Testa ora Vicario Generale della Diocesi di Saluzzo, ha ricordato l’Alpino Tenente Teresio Olivelli morto in campo di concentramento in Germania e dichiarato Beato da Papa Francesco per la sua dedizione, in soccorso agli Alpini.



Nella seconda giornata si è volta la sfilata per le vie del paese, tutta imbandierata e accompagnata dalle note musicali dalla fanfara alpina di Moretta, all’inaugurazione del cippo in pietra in ricordo dei caduti presso il monumento dopo le sue opere di manutenzione.



Intervento delle Autorità con i saluti del Sindaco Panero Giancarlo del Capogruppo Coalova Lorenzo e del Vicepresidente Vicario della Sezione Ana di Saluzzo Enzo Desco.



Infine la sfilata ha continuato per le vie del paese per raggiungere la chiesa Parrocchiale per la celebrazione della Santa Messa in onore dei Caduti e la benedizione di un nuovo Gagliardetto del Gruppo offerto in memoria dalla famiglia del compianto Battisti Antonio.



Alle iniziative hanno partecipato molti cittadini sia al sabato sera che alla domenica. Alla domenica alla sfilata hanno partecipato oltre alle Autorità del Comune e dei Carabinieri con la vigilanza della polizia municipale, della squadra ANA Protezione civile e degli A.I.B. di Verzuolo, la madrina del gruppo, diverse associazioni oltre quella degli Alpini con ben 34 gruppi provenienti dalle sezioni ANA di Savona, Ceva, Pavia, Torino, Pinerolo e ben 15 consiglieri del direttivo Sezionale. Hanno partecipato, ospiti graditi, le associazioni dei Carabinieri in congedo, la Soc. Operaia di Villanovetta, dell’A.D.A.S., dell’AV.I.S., dell’A. N. O. C., dell’U.N.U.C.I.