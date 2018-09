"I talenti del futuro" di Carmagnola

Nasce una associazione a sostegno dei bambini e dei ragazzi affetti da autismo e disabilità. Lo scopo principale è creare delle attività in cui i ragazzi e i bambini siano liberi di esprimersi attraverso la comunicazione creativa, sperimentando momenti di gruppo e di gioco, che può essere per loro una risorsa nel rapporto con i coetanei.

Le attività verranno svolte nel laboratorio Officine dei desideri a Salsasio, in via Mussetti 12/B, in cui si propongono diversi progetti di arteterapia, musicoterapia, momenti ludici e incontri psicologici per le famiglie. “L’associazione nasce da una esigenza concreta delle famiglie carmagnolesi che vivono quotidianamente la necessità di trovare degli spazi e dei progetti utili per i propri figli affetti da autismo o disabilità– commenta il presidente Giuseppina Scquizato –. La nostra volontà è sgravare le famiglie dalle spese che devono sostenere per far seguire i propri figli da professionisti in grado di stimolare e far emergere le qualità dei ragazzi”.

Per questo motivo l’associazione sta promuovendo una campagna di raccolta fondi in cui si chiede aiuto per far partire i tre progetti: Progetto Centro diurno, 15 incontri da due ore durante la settimana in cui vengono proposte diverse attività, Progetto laboratorio di arteterapia e musicoterapia, 10 incontri all’anno, Progetto laboratori scuola, all’interno del piano formativo. Per informazioni e richieste: italentidelfuturo@gmail.com - 338/2505611.