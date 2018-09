A piedi da Canterbury a Roma, la Via Francigena di Marco e Valentina: “Andare lenti ti fa riassaporare la santità della vita"

2.112 chilometri a piedi, da Canterbury a Roma, lungo la Via Francigena.

84 giorni di pellegrinaggio per una giovane coppia di Borgo San Dalmazzo: Valentina Barale di 29 anni e Marco Paduano di 34.

Sono partiti il 27 giugno dall'Inghilterra, hanno attraversato la Francia, la Svizzera e mezza Italia per arrivare sulla tomba di Pietro martedì 18 settembre.

Un'impresa intima e personale, mossa da una grande spiritualità, che i due ragazzi hanno condiviso sulla loro pagina facebook attraverso foto e pensieri quotidiani. Ogni giornata di cammino era dedicata a qualcuno: amici, parenti, conoscenti, persone volate in cielo. E ogni giorno c'era chi aspettava dai social i loro aggiornamenti di pellegrinaggio, in un crescendo di curiosità e attesa che ha stupito anche loro.

“L'idea di dedicare i nostri passi agli altri è in linea con il messaggio di Gesù Cristo – racconta Valentina -. L'essere per l'altro è energia che ti sostiene e ti dà forza. C'erano giorni in cui ci veniva in mente qualcuno. Altri invece ci hanno chiesto di pensare e pregare per un loro caro. Eravamo scettici sull'uso di facebook ma in questo modo abbiamo fatto capire, passo dopo passo, cosa significhi fare un pellegrinaggio. Un modo per unirci alle persone lontane”.

Tutto è partito 6 anni fa dal cammino di Santiago: il pellegrinaggio che ha cambiato la vita a Valentina e Marco.

“Camminando verso Santiago abbiamo realizzato il significato di una vita essenziale senza il superfluo – spiega Marco -. Abbiamo inforcato un paio di occhiali nuovi per ritrovare il giusto equilibrio con la società. La Via Francigena ci ha fatto riassaporare la bellezza dell'andare lenti che ti aiuta a percepire la santità della vita”.

Ieri, martedì 18 settembre l'arrivo a Roma. Dopo 84 giorni di cammino è difficile raccogliere le emozioni. “È stato bellissimo arrivare in piazza San Pietro - racconta Valentina -. Siamo andati sulla tomba di Pietro ed è stato come avere dei flashback, come ripercorrere tutto il viaggio. In Francia eravamo noi due e il silenzio, in Svizzera abbiamo attraversato paesaggi stupendi e poi in Italia abbiamo trovato tutti i giorni volti amici nell'incontro con i pellegrini. La provvidenza è stata tangibile. Nei giorni in cui eravamo in difficoltà abbiamo sempre trovato qualcuno che ci ha aiutato. In Francia abbiamo attraversato paesi fantasma con negozi chiusi, ma c'era sempre qualcuno pronto a offrirci un caffè, a invitarci a casa e darci indirizzi di amici per accoglierci lungo il cammino”.

Oggi, mercoledì 19 settembre, i due ragazzi partecipano all'udienza pubblica con Papa Francesco in piazza San Pietro. E domani ripartiranno. Hanno deciso che la loro via Francigena non si fermerà a Roma .

“Ripartiremo domani verso Castel Gandolfo – conclude Marco -. Vogliamo arrivare a Brindisi e forse fino a Santa Maria di Leuca, dove c'erano i porti di imbarco verso Gerusalemme. Per poi tornare a casa, con al centro la figura di Gesù”.