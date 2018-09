I 10 migliori videogiochi online per cui non serve scaricare nulla

I migliori giochi da giocare su internet senza scaricarli Generalmente sono giochi degli anni 80-90.

Se negli anni 80 c’erano console incredibili, era necessario andare in sala giochi con macchinari strani e joystick con pulsantiere, adesso è sufficiente avere un browser ed un telefono per giocare gratuitamente a qualsiasi videogioco di quei tempi.

Si sono anche rivelati coinvolgenti e semplice da implementare sul browser, aldilà delle versatilità che li contraddistinguono.

E’ un momento in cui paradossalmente i videogiochi più complicati stanno funzionando meno.

Proprio perché sono necessari hardware molto potenti e vista la fermente reazione del mercato delle console portatili, chi la sta facendo da padrone sono i videogiochi leggeri di un tempo.

Cosa del tutto diversa per i videogiochi VR che continuano a svilupparsi, a essere sempre più interessanti. Anche se hanno bisogno di visori come l’Oculus Rift o similari, per essere giocati al pieno delle loro potenzialità. Di certo non sono videogiochi adatti per chi ad esempio vuole giocare al mattino mentre si trova in metropolitana e sta andando in ufficio a scuola.

Non sono necessari installazioni complicate, non è necessario salvare, perdere giorni dietro a livelli impossibili, proprio perché sono videogiochi estremamente immediati.

1 Cut the rope

Cut the rope è sicuramente uno dei più interessanti del momento proprio perché fa leva su tutti quei argomenti caldi che hanno reso famose importante Angry Birds o altri campioni di incassi dei vari Game Store. Ci sono le corde, c'è l'effetto leva, ci sono i personaggi teneri, ci sono le musichette da bimbi, c'è un clima disteso e poco impegnato. E’ un gioco davvero distensivo che incarna il bisogno di spensieratezza di chi lo gioca.

E’ un videogioco della Miniclip che si può giocare online semplicemente con il browser senza dover scaricare e installare nulla, basta cliccare per andare a iniziare la partita e quando hai finito, chiudi e te ne dimentichi.

2. Flappy bird

Flappy bird è passato da essere uno dei più famosi videogiochi di Android a essere uno dei più forti videogiochi di successo su internet. Il creatore è un ragazzo vietnamita che si è trasformato in una vera e propria Rockstar dei videogiochi e in un’icona dei nostri tempi ad incarnare il sogno del produttore di videogiochi per milioni di sviluppatori. Il gioco è molto semplice segue un po' il principio dei classici Super Mario della Nintendo dove questo personaggetto svolazza per l'inquadratura evitando degli ostacoli spingendo solamente un pulsante e regolando l'altitudine attraverso la frequenza di quante volte viene schiacciato il pulsante. Ricorda molto quei giochi dove si dovevano far galleggiare degli oggetti dentro quelle cassettine piene d'acqua e tu spingendo i pulsanti inseriti dell'area dentro queste cassettine.

3. Pacman

Pacman e sicuramente il videogioco simbolo per intero e generazioni e rappresenta l'icona stessa del videogioco. persino Google è riuscito a trasformare Pacman in un Doodle celebrando di fatto la grandezza leggendaria di questo videogioco. è stato uno dei videogiochi più coinvolgenti degli anni 80, giocato in tutte le sale giochi e quindi uno dei pochi a raccogliere Fortune milionarie che hanno consentito al fondatore e creatore di questo videogioco di entrare nella leggenda tra i produttori di videogiochi più famosi e potenti al mondo. Pacman dimostra l'età che ha, Ma si mantiene estremamente coinvolgente nonostante l'avvento delle nuove tecnologie. lo stile di gioco, il dinamismo, i repentini cambi di direzione e i numerosi nemici che è necessario fronteggiare durante le partite restano tutt'ora senza rivali e paragoni. nessun videogioco è mai riuscito a ricreare la stessa tensione di pac-man a oggi nonostante siano passati quasi 40 anni. Un video che racconta le dinamiche di pacman.

4. Copter

Copter è stato uno dei videogiochi di maggior successo a cui si giocava tendenzialmente nella casa dei nostri amici quando andavamo a casa loro. Specialmente per chi era più fortunato e aveva la disponibilità di potersi permettere un computer a quel tempo non erano disponibili infatti le console o gli hardware che sono disponibili oggi. Anzi oggi ad una frazione del prezzo è possibile disporre di una console per giocare a questi videogiochi gratuitamente. Infatti si può trovare questo gioco su internet su diversi siti noi ve ne riportiamo alcuni E sostanzialmente possiamo dire che è si tratta dell’antenato del gioco di flappy Bird.

Il principio è sempre quello di salire e scendere con il personaggio per evitare gli ostacoli e continuare ad andare avanti nella storia. Naturalmente anche in questo caso è possibile giocare a Copter senza scaricare nulla e senza iscriversi.

5. Sudoku

Sudoku è stato un videogioco relativamente recente che riprende però un gioco antichissimo che veniva fatto in giappone. Ci vuole grande concentrazione e capacità di calcolo per giocare efficacemente a questo gioco. Però esistono ormai milioni di appassionati che hanno preferito il Sudoku persino ai più tradizionali cruciverba e giochi di parole. Proprio perché richiede un coinvolgimento Maggiore. E’ sicuramente tra i videogiochi di logica e calcolo più famosi al mondo. lo scopo è quello di completare le caselle vuote in modo che in ogni colonna in ogni riga così come nelle griglie 3 per 3 sia possibile inserire i numeri da 1 a 9. Dopo L'invenzione di questo gioco È diventato così famoso che anche le case editrici di giochi di enigmistica li hanno inseriti all'interno dei propri spazi. Persino i quotidiani. Ovunque le persone cercano di risolvere loro Sudoku persino quando sono in giro per la città o aspettano il treno il pullman. Si può giocare anche questo gioco attraverso un semplice browser oppure dal proprio cellulare. Esistono anche diverse applicazioni a pagamento che consentono il videogioco o la partecipazione di più protagonisti e per completare la stessa griglia.

6. Ten bullets

Ten bullets Simile a Space Invaders, resta uno dei giochi più dinamici tra tutti quelli che abbiamo citato fino adesso. Secondo solamente a pacman. E’ un gioco realmente semplice ma molto coinvolgente. proprio perché ci sono anche in questo caso diversi e nemici da volteggiare contemporaneamente è solamente un protagonista bisogna sparare alle navicelle e se si è abbastanza bravi si continua ad aumentare la difficoltà fino ad arrivare all'esaurimento dei nemici. E’ un gioco molto semplice molto facile da giocare ed è stato disegnato in modo elegante dai creatori. il punteggio nello sfondo aggiunge anche un elemento di complessità per il videogioco stesso diventando un elemento iconico e caratterizzante per questo gioco assolutamente spettacolare. Anche questo giorno possibile giocare online semplicemente attraverso un browser senza scaricare o installare assolutamente nulla.

7. Dirt Bike

Dirt bike è uno di quei giochi quasi tridimensionali, uno dei più complicate dal punto di vista grafico rispetto a tutti quelli che abbiamo citato fino adesso ma resta comunque un videogioco gratuito che si può giocare senza scaricare o installare nulla. E’ molto popolare è semplicemente perché da un senso di dinamismo e viene giocato soprattutto all'interno degli uffici. L’obiettivo del gioco quello di ricorrere non troppo piano né troppo forte per riuscire ad andare avanti nel gioco senza cadere. Detto così può sembrare semplicistico ma in realtà è uno dei videogiochi più coinvolgenti al mondo proprio perché mantiene il giocatore in una costante tensione che è difficile da ricreare in qualsiasi videogioco. nato solamente da pochi anni si sta imponendo come vera e propria icona di questo tipo di videogiochi.

8. Giochi nascosti in chrome

Google Chrome oltre a essere uno dei browser più diffusi al mondo contiene una serie di videogiochi gratuiti che si possono giocare anche attraverso le situazioni più strane come quando c'è un errore di connessione. Un simpatico dinosauro che deve saltare i cactus vi accompagnerà nell'attesa che il responsabile tecnico sistemi il problema la vostra rete. Basta schiacciare spazio e le frecce per far muovere il draghetto o dinosauro e giocare illimitatamente a questo piacevole gioco. E’ possibile addirittura visualizzare dei punteggi e che rendono questo gioco davvero coinvolgente piacevole. Non sono molte le persone a conoscere questi piccoli segreti di Chrome. Ma se iniziate a guardarvi intorno troverete tante piccole curiosità. E’ un gioco che sembra disegnato da qualche programmatore della Nokia. Infatti i pixel ricordano un po' i primi videogiochi dei 3210 e 8310.