Salviamo i borghi: l'Uncem scrive a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food

Con i 3850 Comuni che Uncem rappresenta, i loro Sindaci, le comunità, ti ringrazio per questo monito. Sai bene quanto Uncem, la nostra Associazione stia facendo per risvegliare e rivitalizzare i borghi alpini e appenninici, utilizzando i fondi europei ad esempio, coinvolgendo in modo nuovo i privati e le associazioni datoriali, puntando sul recupero architettonico che permette di insediare nuove imprese agricole, artigianali, turistiche, oltre che avanzate aziende per esempio legate all'innovazione tecnologica. I borghi sono luoghi dai quali "telelavorare": abbiamo bisogno, lo sai bene, di superare il gravissimo divario digitale che affligge troppe aree del Paese, troppi pezzi di Alpi e Appennino. Troppi giovani, anche per questo, oggi come in passato sono scappati verso le città. Dobbiamo fermare questo spopolamento e preservare i borghi, difenderci dalla desertificazione commerciale (200 Comuni in Italia non hanno più un negozio o un bar!), usare bene il suolo, recuperando villaggi e baite, e i beni ambientali che generano servizi ecosistemici. È fondamentale. Ecco perché questi temi sono della, nella Politica. Troppo spesso disattenta. Molte volte invece attenta e capace di avanguardie, di rispondere a problemi, di ascoltare le nostre sfide. Come hai scritto recentemente, ad esempio con la moderna legge sulle associazioni fondiarie per superare la frammentazione, con la Strategia nazionale per le Aree interne, ancora con la prevenzione del dissesto idrogeologico fatta dagli Enti montani grazie una percentuale della tariffa idrica che tutti i piemontesi pagano. E presto altre Regioni la copieranno questa legge, che sta nel presente e nel futuro. Tanti segnali di attenzione, altri purtroppo di disattenzione. Come quella ancora viva sul tema della fiscalità: per salvare borghi e botteghe, serve nei territori un fisco peculiare e specifico, una differenziazione che accorci e riduca le sperequazioni. Lavoriamoci insieme.