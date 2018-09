Tutto pronto per la grande parata inaugurale dell’Oktoberfest Cuneo 2018

Giovedì 27 settembre alle ore 17 in piazza Europa a Cuneo prenderà il via la grande parata inaugurale dell’Oktoberfest Cuneo 2018, dallo scorso anno evento ufficiale Paulaner. Una terza edizione ancora più ricca che coinvolgerà la città in dodici giorni di eventi, fino a lunedì 8 ottobre. Ad animare la parata ci sarà tanta musica bavarese, il personale dell’Oktoberfest Cuneo in costume e, soprattutto, il grande carro ufficiale Paulaner, in arrivo appositamente da Monaco di Baviera, con tanto di addobbi floreali e grandi botti, che quest’anno sarà trainato da quattro cavalli di razza Shire, tra i più alti al mondo. Uno spettacolo nello spettacolo. A chiudere il corteo saranno gli Oktoberfest Cuneo Express, allegri trenini navetta gratuiti che collegheranno piazza Galimberti a piazza d’Armi durante l’intera durata della manifestazione. La parata sfilerà lungo corso Nizza fino ad arrivare al grande padiglione di piazza d’Armi, cuore della festa. Qui, come da tradizione, ci sarà l’apertura della prima botte, affidata al sindaco di Cuneo Federico Borgna e al mastro birraio ufficiale Paulaner, per dare il via ai dodici giorni di festa. Venerdì 28 settembre, alle 22, è in programma il grande spettacolo piromusicale.

La terza edizione dell’Oktoberfest Cuneo sarà una festa lunga dodici giorni, ricca di eventi, e sarà concentrata in uno spazio di oltre 40 mila mq che ospiterà un grande luna park (aperto anche al pomeriggio in settimana), aree verdi, un nuovissimo beer garden recintato proprio come a Monaco di Baviera, stand di espositori, e il grande padiglione riscaldato di 3 mila metri quadrati, completamente riorganizzato, dove si potrà gustare la qualità di selezionati prodotti del territorio abbinata alla migliore gastronomia bavarese e alla birra Paulaner. Per evitare code e lunghe attese all’ingresso ed essere sicuri di trovare posto aio tavoli all’interno del padiglione, gli organizzatori consigliano di effettuare prima possibile la prenotazione on-line sul sito www.oktoberfestcuneo.it. L’area coperta, infatti, è stata rinnovata con l’inserimento di due birrerie, poste alle estremità del padiglione, con il palco centrale per dei veri e propri “prosit vip” e una nuova area dedicata alle esibizioni live, per permettere ad un maggior numero di persone di vivere l’atmosfera dell’Oktoberfest Cuneo. Il padiglione sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 18, il sabato e la domenica dalle 11. Nel ricco programma della kermesse anche la Santa Messa all’aperto in programma domenica 30 settembre alle 10,30, mentre martedì 2 ottobre, alle 20, ci saranno le premiazioni del concorso “La vetrina più bella”, che coinvolge i negozi della città. Lunedì 8 ottobre, invece, grande festa di chiusura con programma a sorpresa. Non mancheranno musica bavarese e band dal vivo per trasformare ogni serata in una festa. L’Oktoberfest Cuneo è organizzato dalla Sidevents srl con il patrocinio del Comune di Cuneo, della Provincia di Cuneo, della Confcommercio Cuneo e della Camera di Commercio di Cuneo. Programma completo suwww.oktoberfestcuneo.it.