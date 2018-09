Al Roccolo si presenta il progetto Persone patrimonio d’impresa

I tre incontri successivi sono in programma giovedì 4 ottobre al Forte di Vinadio, giovedì 18 ottobre ancora al castello del Roccolo e giovedì 8 novembre al Filatoio di Caraglio. Si darà spazio alle "case historydi" di tre imprese leader del territorio.



Tutti gli incontri saranno moderati da Valeria Dinamo di Hangar Piemonte e si concluderanno con un rinfresco a cura del consorzio Valle Stura Experience.



Il progetto è realizzato grazie al contributo della Fondazione Crc sul bando “Musei Aperti 2017”, dall’associazione Castello del Roccolo, in collaborazione con il Filatoio di Caraglio e il Forte di Vinadio e in partnership con Regione Piemonte, Fondazione Piemonte dal Vivo e Hangar Piemonte, Fondazione Artea e Comune di Vinadio, e ha il patrocinio della Città di Busca e del Comune di Caraglio.



Per maggiori informazioni è possibile telefonare al 349.5094696, scrivere a info@castellodelroccolo.it .



“Il progetto, pluriennale, intende sperimentare forme di comunicazione e di interazione tra il mondo della cultura e quello dell’impresa – spiega Zelda Beltramo, responsabile per l’associazione Castello del Roccolo -. Il titolo richiama la tematica progettuale: il patrimonio culturale e le risorse umane. I dipendenti e i collaboratori sono parte fondamentale di un’impresa e con il loro lavoro quotidiano concretizzano i valori imprenditoriali. Crediamo che i beni culturali del territorio possano diventare luoghi da proporre quale benefit ai propri dipendenti, in ottica di welfare aziendale, agevolato fiscalmente anche dalla normativa nazionale. Il nostro obiettivo è dare una nuova visione del bene culturale, rendendolo attraente per la realtà d’impresa”.



Triplice linea di relazione con il mondo aziendale

Grazie al prezioso contributo della Fondazione Crc, bando “Musei Aperti 2017”, il progetto “Persone patrimonio d’impresa” mette in rete tre beni culturali della provincia di Cuneo, al fine di potenziare l’azione di comunicazione e per consentire al pubblico la possibilità di scegliere tra differenti attività e luoghi.



Il Filatoio di Caraglio, il Forte di Vinadio, il Castello del Roccolo svilupperanno una triplice linea di relazione con il mondo aziendale: in una prima fase, i beni culturali saranno luogo per la diffusione della cultura del welfare aziendale; in una seconda fase si proporranno iniziative e visite in favore di dipendenti (o ex dipendenti) nei beni culturali aderenti, che diverranno anche scenario per attività di team building.



Con le proposte di “Persone Patrimonio d’Impresa”, un potenziale visitatore potrà quindi fruire delle iniziative tutto l’anno, scegliendo tra il Castello del Roccolo, il Filatoio di Caraglio e il Forte di Vinadio, così come le visite per gruppi aziendali o Cral, dopolavoro si potranno effettuare singolarmente o come proposta a pacchetto. La partnership tra Roccolo, Filatoio e Forte si espliciterà anche attraverso strumenti quali siti web, social network, newsletter, che potranno raggiungere ulteriori fruitori.