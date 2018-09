Finanziamenti per start up: ecco come richiederli

I finanziamenti per l’imprenditoria e per la nascita di nuove imprese rappresentano uno strumento davvero importantissimo, perché consentono di avviare delle start up senza dover sostenere dei costi che spesso, specialmente i giovani, non sono in grado di sopportare. Fortunatamente, anche quest’anno sono disponibili diverse forme di finanza agevolata: dai contributi a fondo perduto ai finanziamenti a tasso zero, si tratta sempre di aiuti economici che possono fare la differenza, specialmente in fase di avvio di una nuova impresa. Approfittare di queste opportunità quindi è senza dubbio una grande idea, anche perché di questi tempi sono davvero pochi coloro che possono permettersi di investire ingenti quantità di denaro in un progetto imprenditoriale.

Il tema dei finanziamenti per le start up però è piuttosto complicato e spesso e volentieri diventa davvero difficile capire quali siano i contributi più appropriati per il proprio caso specifico. Ogni agevolazione prevede dei requisiti da rispettare, quindi per prima cosa occorre capire se esista un finanziamento al quale si possa avere accesso. Se lo si trova, poi, arriva la parte più complessa in assoluto perché partecipare al bando non è una passeggiata, anzi! Bisogna spesso presentare un business plan, che ha un’importanza fondamentale e che deve essere redatto in modo professionale.

Partecipare ad un bando per ottenere i finanziamenti rivolti alle start up non è quindi semplicissimo ed è per questo motivo che conviene prestare attenzione. Se si sbaglia qualcosa, si rischia di perdere molto e si è spesso costretti a dire addio al proprio sogno imprenditoriale.

Come richiedere i finanziamenti per le start up?

Vi state chiedendo come richiedere dei finanziamenti start up? Come abbiamo già accennato, non si tratta di una passeggiata ma con il giusto metodo non dovreste incontrare troppi problemi. Noi consigliamo sempre di affidarsi a dei professionisti, perché purtroppo chi sceglie di arrangiarsi rischia di veder svanire il proprio sogno prima ancora che questo si sia concretizzato.

Per richiedere i finanziamenti rivolti alle start up occorre avere prima di tutto ben chiaro in testa il progetto. Bisogna quindi avere un piano d’impresa, fare un’analisi della concorrenza, mettere in luce i punti di forza e di debolezza, ipotizzare le risorse impiegate e via dicendo. Non si tratta di una cosa semplice ed è per questo motivo che conviene rivolgersi ai professionisti che si occupano nello specifico di questo. Molte persone sono convinte di poter realizzare un ottimo business plan in completa autonomia, ma le statistiche sono inequivocabili e parlano chiaro: sono proprio queste persone quelle che nella maggior parte dei casi falliscono.

Il business plan è un documento che richiede delle competenze specifiche. Certo, non c’è scritto da nessuna parte che debba essere realizzato da un professionista ma senza dubbio scegliendo questa strada le possibilità di vincere sono decisamente superiori! Il nostro consiglio quindi è quello di affidarsi a dei consulenti che si occupano di finanza agevolata e lasciar sbrigare a loro tutte le faccende di natura burocratica. In questo modo non si rischia di sbagliare e si può stare più tranquilli, perché se il progetto è valido le possibilità di vincere il bando sono elevate.