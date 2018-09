Riflessione di Anna Mantini sulla cd "riforma Pillon": "Fra i due litiganti, il terzo non gioisce"

Come funziona questa dibattuta "riforma"? Anzitutto spazza via l'assegno di mantenimento per i figli delle coppie separate, poi prevede per gli stessi la doppia residenza e la divisione di ogni mese in tempi uguali da trascorrere con ciascuno dei due genitori. Non si tratta di muovere attacchi ideologici a un progetto di legge, ma di sottolineare il rischio, con il nuovo affido condivisi e infelici. diviso, di creare soltanto dei figli Da cittadina e da avvocato, prima ancora che da esponente poli tica, è per me doveroso sottolineare questi rischi che vanno oltre gli interessi delle appartenenze partitiche.