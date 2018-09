L'Oroscopo di Corinne dal 21 al 28 settembre

ARIETE: Non sarà una settimana all’acqua di rose considerate le molteplici cosine da sbrigare così come potreste arrabbiarvi con chi non capisce un accidempoli o dover contrastare un ostacolo. Fortunatamente il sestile di Marte vi sosterrà in ogni impresa a patto di mantenere la calma e soprassedere sulla stoltezza altrui. In amore una piccola burrasca turberà la quiete mentre in ambito pratico le spese esorbiteranno. Anche la salute andrà tutelata. Domenica pazzerella.

TORO: Qualche pianeta, guardando di storto, propinerà una vaga sensazione di disagio all’interno di habitat opprimenti, un avvilimento o delle indecisioni spettanti l’ambito privato od operativo. Guardatevi altresì dai furbetti, dai ladri e da chiunque accampi assurde pretese. Qualcuno avrà problemini con un mezzo elettronico, elettrico o dovrà sostituire un aggeggio. Se fattibile, nel week end evadete dalla routine e regalatevi un diversivo. Conoscenza interessante.

GEMELLI: In questo strampalato preludio autunnale succederanno fatti strani oppure vi toccherà, in più frangenti, far finta di niente al fine di evitare sterili litigi o prendervela per chi non lo merita… Mantenete una promessa, combinate un ritrovo, potenziate la diffidenza, sorvegliate il portafoglio e mitigate l’ansia: principale artefice di tanti disturbi! Tra giovedì e lunedì un imprevisto costringerà a variare un programma, posticipare appuntamenti o scombussolare interiormente.

CANCRO: Essendo gli equivoci a portata di giornata siate molto espliciti nel parlare affinché un fraintendimento non sciupi un rapporto interpersonale e se state attendendo una risposta, una chiamata o un responso sappiate che presto arriverà… Imparate inoltre ad amarvi, coccolarvi senza permettere a chicchessia di prendersi gioco di voi… Il morale andrà incontro ad impennate ed un vago senso di disagio colpirà a tradimento. Gonfiori addominali o calo di energie.

LEONE: Per superare un attimino di impasse appellatevi alle celate risorse e fate pulizia intorno a voi dove regnano la gelosia e l’ipocrisia…Un tipo non la conterà giusta, una persona dalla crapa dura darà filo da torcere, dei parenti impensieriranno e una eventuale profferta puzzerà di bruciato o trarrà in inganno… Contatti con amministratori, dottori, burocrati alternati ad ovazioni lambenti sportivi od operanti in pubblici settori. Notizie o sorprese sia da vicino che da lontano.

VERGINE: Forse speravate in una maggiore magnanimità da parte di stelle così monelle dal contribuire a sconquassare piani ed intenti rimanendo amareggiati da un contesto o personaggio indigesto. Non abbacchiatevi ed approfittate del buon Giove per organizzarvi a puntino, dare scacco matto agli avversari, capire ciò che veramente volete e ottimizzare ciò che sta a cuore… Diverse cose miglioreranno e un regalino o una novella vi rallegrerà. Torpore mattutino.

BILANCIA: Tanti pensieri affollano la mente al punto di andare in tilt o non sapere come comportarvi verso gente scarsamente intelligente… Però una geniale trovata vi deluciderà e in un paio di settori vostra sarà la vittoria! Una spinosa questione, pur non risolvendosi completamente, inizierà a pigliar pieghe diverse e positive… Sabato e domenica minuti break rilassanti o un giretto al mare, in collina, ai monti o una cenetta in compagnia vi ritemprerà.

SCORPIONE: La quadratura di Marte vi rende agitati, inquieti, alle prese con una miriade di problematiche risolvibilissime con la prontezza di riflessi ed uno spizzico di temerarietà… I giorni, tra gioie ed affanni, scorreranno velocemente pur se ad inquinare l’atmosfera spunteranno sdegni e apprensioni implicanti voi, congiunti o conoscenti, degli sbuffi persistenti e dei contrasti con impertinenti. Accordatevi con una delle poche amiche che avete per un caffè.

SAGITTARIO: Prima di agire riflettete in quanto basta una frase mal interpretata od un’accusa infondata a cacciarvi nei guai: che siate ingenui è risaputo ma a volte un eccesso di verità può costare caruccio… Rifiutate una subdola performance e, se accoppiati, non coinvolgete il partner in faccende riservate… Un impegno assorbirà una larga fetta di energie da recuperare con un ricostituente naturale. Guizzi di nostalgia per un passato che non può tornare. Sabato agitato.

CAPRICORNO: Prossimamente vi toglierete un fardello pur rendendosi indispensabile andare in fondo ad una contrastante situazione sia che si tratti di attività, famiglia, amore, salute o valute… Per godere di buona forma non stressatevi, pigliate la vita con filosofia, attenetevi ad un equilibrato regime alimentare e mandate a stendere chi si comporta male o non sa ciò che si fa… Possibili pure dei battibecchi domestici, un’improvvisata ed un comunicato lasciante di marmellata…

ACQUARIO: Apparirete nervosi, scorbutici, irritabili, pronti a scattare per un nonnulla e scarsamente disposti al dialogo soprattutto se avete l’impressione che taluni interlocutori piglino per i fondelli… Le stramberie abbonderanno e qualcheduno contesterà i vostri proponimenti ma poi, grazie ad una delucidazione o ad un dialogo aperto, l’animo si rasserenerà… Contiguità con picchiatelli, entrata di soldini intervallata ad una spesa inusitata.

PESCI: Siate ottimisti perché la positività e la pace interiore scaldano sia l’anima che il cuore… Malgrado ci sia chi vi fa arrabbiare fate spallucce e pensate a ciò che di carino vi aspetta dietro l’angolino… Ciononostante una baruffetta lambirà qualche coppietta, una femmina amareggerà, una posteriore spalleggerà, un versamento cruccerà e un acquisto non appagherà. Anziani a cui recar visita o bimbetto od animaletto da vezzeggiare. Combini mangerecci.