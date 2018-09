Casalino, un marziano a Roma, Borgna un terrestre a Cuneo

Partiamo dal basso, un tempo nei comuni si diceva: i Sindaci passano i Segretari Comunali restano, quindi gli interlocutori non faticavano a individuare il potere reale.



Poi a partire dagli anni novanta, con l'affermarsi in Italia dei sistemi elettorali maggioritari (legge Mattarella per il Parlamento e legge 25 marzo 1993, n. 81 per comuni e province), l'espressione spoils system, "sistema delle spoglie" è entrata in uso anche in italiano, per indicare l'insieme dei poteri che consentono agli organi politici di scegliere le figure di vertice come segretari generali, capi di dipartimento, segretari comunali, ecc.



Insomma la legge prevede la cessazione automatica degli incarichi di alta e media dirigenza nella pubblica amministrazione passati 90 giorni dalla fiducia al nuovo esecutivo (cioè la nomina di un nuovo governo); un sistema simile è operante verso enti e/o società controllate dal settore pubblico.



L'istituto ha come ratio la necessità di fiducia e armonia fra l'amministrazione e la politica quale elemento necessario per il buon andamento della pubblica amministrazione e soprattutto, aggiungiamo noi, la possibilità per chi d stato eletto di porre in atto gli impegni presi, mettendo fine al Gattopardismo.



E veniamo al bar dove la battuta di Casalino, viene fatta passare, guarda caso da chi ha perduto le elezioni, come quella di un "marziano a Roma" ebbene, si nutre l'impressione che i lunari sono quelli che contestano, avendo operato nello stesso modo, per la serie "medice cura te ipsum"



Concludiamo con un significativo e non banale esempio di casa nostra: quando l'attuale Sindaco di Cuneo ha preso carta e penna ed ha sollevato il comandante dei vigili urbani, non ricordiamo nessuno che si sia stracciato le vesti invocando attentati costituzionali, anzi.



Piercarlo Malvolti