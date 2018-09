Cinquecento chili di farina e trecento teglie sfornate in Piazza del Popolo per la Festa del Pane

Si è conclusa con successo e grande soddisfazione la decima edizione della Festa del Pane di Savigliano che sabato 22 e domenica 23 settembre ha celebrato l’alimento principe della nostra tavola tra le vie del centro storico. L'evento organizzato dall’Ente Manifestazioni in collaborazione con il Comune di Savigliano ha proposto attività e laboratori per scoprire il pane, da guardare, assaggiare, impastare, raccontare e ascoltare con tutti i sensi e per tutte le età.





Area forni: i numeri della due giorni



Cinquecento chili di farina e trecento teglie di focaccia: questi sono i numeri del week end dell'area forni in Piazza del Popolo, che per il primo anno ha ospitato un quarto forno dedicato alla focaccia, proposta in cinque gusti, bianca o con olive, formaggi, cipolla e wurstel. Un laboratorio a cielo aperto con un’area adibita a deposito farine e una panetteria dove i più golosi hanno potuto assaggiare un’ampia scelta di specialità locali e regionali preparate con cura e devozione dai settanta panificatori ospiti, provenienti dal Piemonte e dalla Liguria. Grande la collaborazione tra professionisti con più esperienza e giovani studenti, uomini e donne. Interessato il pubblico che nel week end si è avvicinato ai forni per rispondere a curiosità e appetiti.





Tutto esaurito per i laboratori didattici e dimostrativi



Un gran via vai sotto i portici dell'Ala Polifunzionale, che ha ospitato un fitto calendario di laboratori sull'arte bianca e panificatoria. Tutto esaurito per i dieci appuntamenti aperti al pubblico, a cui hanno partecipato con interesse le classi e le famiglie. Molto apprezzati gli incontri del Cnos Fap che, anche grazie alla collaborazione degli allievi, hanno saputo coinvolgere il pubblico e seguirlo in ogni passo dall'impasto alla pasticceria. Particolarmente generosa di consigli e suggerimenti la foodwriter del cuneese Federica Giuliani, che sabato pomeriggio ha mostrato al pubblico come come preparare un buon impasto lievitato, come effettuare le pieghe di rinforzo e come procedere alla formatura di filoni, panini di varie forme e scenografiche trecce di pane. Tante ancora le ricette che sono state presentate e mostrate dai microfoni della festa e realizzate con entusiasmo dal pubblico ai tavoli.





La festa si fa family friendly



Per il primo anno la Festa del Pane ha dedicato tanto spazio alle famiglie e la scelta è stata molto apprezzata dal pubblico presente. Sabato e domenica, in Piazza Santa Rossa, grandi e piccini si sono potuti divertire in compagnia di Luisa e Massimo di Ludobus Cooperativa Proposta 80, con i giochi in legno, pezzi unici fatti a mano con materiali di recupero, grandi e da tavola, sumeri, egizi, romani e medievali. Sempre animato anche lo spazio bimbi allestito dalla cooperativa al lato dell'area forni, con pennarelli, giochi e cucine a disposizione dei più piccoli.





Con questa decima edizione della Festa del Pane di Savigliano, l'Ente Manifestazioni ringrazia il pubblico e tutte le realtà che hanno collaborato per la riuscita dell'evento e saluta la città sotto questa forma, prima di ripresentarsi nella nuova veste di Fondazione, presto di nuovo operativa per migliorare ancora le attività e gli obiettivi di valorizzazione e promozione del territorio e delle sue ricchezze.



La 10^ edizione della Festa del Pane di Savigliano è stata realizzata grazie al patrocinio di Regione Piemonte e Provincia di Cuneo, al contributo di Banca CRS di Savigliano, Fondazione CRS, Fondazione CRC, Fondazione CRT, ATL Cuneo, Molini Bongiovanni, Bogana Group, Unipan, Andreis, Conad Ipermercato Savigliano e alla collaborazione di Associazione Panificatori Cuneo e Cnos Fap Savigliano, Arte Bianca di Neive, Confcommercio Savigliano, Confartigianato Cuneo, Coldiretti Cuneo, Campagna Amica, Múses, Museo Civico A. Olmo, Associazione Trattori e Trattoristi, Consulta Cultura, Associazione Italiana Celiaci Piemonte VDA. Sono media partner della Festa del Pane La Stampa, Radio GRP e Targatocn.