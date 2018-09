Giovedì 27 Settembre ritorna la Torino Urban Walking

Giovedì 27 settembre, dopo una breve pausa estiva, torna la Torino Urban Walking, la passeggiata urbana organizzata dal nostro quotidiano assieme alla community Meridionali al Nord.



Appuntamento alle 18.30 in piazza Statuto accanto al monumento del Frejus lato via Garibaldi per scoprire assieme il quartiere San Donato. Come sempre verremo accompagnati da una Guida Turistica ufficiale.



ll Borgo cresciuto intorno all’attuale via San Donato è caratterizzato da sempre per la vocazione prima artigianale e poi industriale dovuta alla presenza di una fitta ed efficiente rete di canali e bealere che ha permesso il nascere degli impianti proto-industriali. Tra questi non solo concerie, mulini, fabbriche d’armi, ma anche i primi birrifici in Italia e gli stabilimenti di noti marchi di cioccolata. Le vie del borgo videro nascere il gianduiotto e

“la buona birra (che) allieta il cuore degli uomini".



L'iniziativa della Torino Urban Walking è assolutamente GRATUITA e dedicata a tutti coloro i quali desiderano conoscere meglio la città di Torino, la sua storia, arte e particolarità. L'appuntamento è fissato dunque giovedì 27 settembre alle ore 18.30 in piazza Statuto. La passeggiata durerà circa un'ora.



'Per confermare la partecipazione cliccate 'Parteciperò' sull'evento Facebook al link https://goo.gl/QAQxfg



Non mancate!