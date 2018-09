Una domenica tra cultura, storia, enogastronomia, sport e tradizioni: c'è solo l'imbarazzo della scelta in Granda

La nostra rassegna di tutti gli eventi e le iniziative in programma, questa domenica, in Granda parte da Racconigi.



Oggi sarà infatti una domenica ricca di appuntamenti per la città. Nel centro Storico torna il “Trovarobe”, nella chiesa di Santa Croce la chiusura della mostra di modellismo, presso l’ufficio turistico “Tour Città della seta” con visite guidate al castello h. 11-14.30-16, nel parco del castello passeggiata canina all’interno del parco, al centro cicogne appuntamento con l'esperto: una guida dell'oasi sarà a disposizione per un approfondimento sugli animali che si possono osservare in questo periodo.

Grazie alla collaborazione tra la Soprintendenza ABAP-AL e il Comune di Bene Vagienna, nonché ai numerosi e fondamentali attori locali, sono state organizzate, per tutto settembre e ottobre, numerose attività volte a promuovere la conoscenza dell’Area Acheologica di Augusta Bagiennorum e del Museo Archeologico di Bene Vagienna prevedendo il coinvolgimento grandi e piccini per far loro rivivere la storia.



Augusta Bagiennorum, Roma ai piedi delle Alpi è la rievocazione che racconterà, anche questa domenica, la vita quotidiana trai ruderi dell’Augusta Bagiennorum del I secolo con visite agli scavi archeologici e spettacolo teatrale.

Verrà inscenato uno spaccato di vita legionaria con addestramento e manovre di truppe passando poi alla celebrazione della fondazione in onore di Augusto e della triade capitolina e al corteo composto dai rievocatori e dal pubblico che si dirigeranno presso l’anfiteatro dove si svolgeranno i giochi dei gladiatori, con i gladiatori del "Ludus Picenus", che vedranno il coinvolgimento diretto degli spettatori nelle scelte sulla sorte dei lottatori. I Licei “Giolitti e Gandino” di Bra e il Liceo Coreutico Germana Erba di Torino, già protagonisti della manifestazione “Le ferie di Augusto” III rassegna di teatro per le scuole, chiuderanno la manifestazione con la rappresentazione di spettacoli teatrali ispirati alla tradizione del teatro classico.



Dalle ore 20.30 sarà possibile effettuare, sempre presso l’area dell’anfiteatro, l’osservazione delle stelle con rievocazione di antiche leggende e miti. Nel corso delle giornate si potrà prendere parte a visite guidate sul sito e agli scavi, per i giovanissimi sono previsti attività e laboratori sulla cucina romana organizzate da Archea, "Praefectura Fabrum"; "Cohors Veterana-taberna civilis".



!Tante le iniziative in programma per la festa patronale Santissimi Vittore e Costanzo Martiri Tebei, a Villar San Costanzo.



Domenica 23 settembre: ore 9.30 Santa Messa e benedizione dei mezzi agricoli in passerella per le vie del paese; ore 12 disnè agricul presso il tendone dei festeggiamenti; ore 14.30 gara alla “Baraonda”, aperta a villaresi e frazionisti; ore 18 gara dolciaria “La turta faita en ca”; ore 19 distribuzione di polenta, spezzatino e salsiccia riservata ai villaresi.



A Ceva la 57esima “Mostra del fungo – Mostra mercato nazionale”. La rassegna micologica internazionale con esposizione di funghi naturali e coltivati, scientificamente classificati con abbinamento alle essenze arboree.



La Mostra mercato nazionale ospiterà un grande mercato di funghi e prodotti tipici (salumi, miele, formaggi, castagne, olio della Riviera Ligure di Ponente) e punti enogastronomici con possibilità di degustazione. Completeranno la manifestazione un mercatino dell’artigianato, spettacoli, momenti di animazione e concerti. Dal 9 al 23 settembre si svolgerà inoltre il “Settembre Cebano”, una serie di iniziative collaterali alla Mostra del Fungo.



Per la 75esima “Sagra dell’uva” di Carrù sono in programma eventi gastronomici, esposizione di prodotti tipici locali, manufatti agricoli ed artigianali, concerto della banda musicale, spettacoli teatrali, intrattenimenti danzanti.



Il Castello della Manta, Bene del FAI - Fondo Ambiente Italiano - a Manta, sulle colline del Cuneese, apre le porte per una serie di appuntamenti a tema per permettere ai visitatori di scoprire a fondo la sua storia e le sue bellezze.



Domenica 23 settembre, dalle ore 14 alle 18, “Ti racconto il castello”: L’antico fascino del castello rivivrà grazie a particolari personaggi che, prendendo vita, sveleranno ai visitatori pettegolezzi e notizie inedite sulla storia del castello e dei suoi abitanti. Durante le visite guidate, la parola andrà agli inservienti che hanno abitato nei secoli l’antico maniero e che più di tutti ne conoscono i segreti. Tra narrazioni, racconti e scoperte curiose, si conosceranno le storie di personaggi quali Valerano e Michele Antonio, signori del Castello, oppure Tommaso III marchese di Saluzzo e autore de Le Chevalier errant, ma anche gli usi e le consuetudini degli abitanti del borgo sorto intorno al castello, le loro abitudini più diffuse e la vita semplice dei popolani.



La Fiera d’Autunno, con circa 30.000 visitatori e più di 300 espositori, è l’evento di maggior richiamo turistico di Caraglio, giunto quest’anno alla 40esima edizione. Il programma della manifestazione prevede mostre, esibizioni, musica, intrattenimenti per bambini, artisti di strada, polo dell’agricoltura, fattoria e laboratori didattici, esposizioni di vario genere e soprattutto un goloso appuntamento gastronomico dedicato agli gnocchi al Castelmagno ed uno spettacolo pirotecnico.



A settembre torna a Savigliano la decima edizione della Festa del Pane, celebrativa del cibo simbolo della cultura mediterranea e del miracolo che si ripete, attraverso il rito della panificazione, secondo gesti millenari.



Il centro storico della città, per tutto il fine settimana diventerà un itinerario alla riscoperta di questo prezioso alimento attraverso un racconto che va dalla semina del grano fino alla cottura nei forni. Immancabile l’area dedicata allo street food. Piazza Santa Rosa ospiterà il mercato di Campagna Amica.



Numerosi i laboratori didattici e dimostrativi. L’Ala polifunzionale ospiterà l’esposizione “Esperienze di anni lontani: la battitura del grano”. Il tutto sarà accompagnato da animazioni e intrattenimenti.



“Inseguendo il Dahu inizieremo un viaggio leggero attraverso il tempo. Percorreremo insieme, a passi lenti, un cammino che ci porterà di là. Al di là della collina, dove tutto forse é iniziato, per poi tornare qui. Infine, sotto la luna vecchia di settembre, troveremo il Dahu! ...e allora, tutto sarà chiaro". Chamin aspetta chi ha ancora voglia di sognare alla passeggiata lunare "il Dahu e la luna" di sabato 22 settembre in Valle Stura. Il ritrovo sarà alle 17.30 a Strepeis (parcheggio Centro Fondo). Seguirà la passeggiata nel bosco, da Callieri a San Bernolfo – A/R, si cenerà da Beppe al Rifugio Dahu de Sabarnui. Il ritorno alle auto (Callieri) sarà verso le 23.30.



La consuetudine vuole che venga offerta la nostra tisana della buonanotte a tutti i partecipanti e ci si saluti. L'attività è rivolta a famiglie, amici, fidanzati e anche cani.



In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2018, i beni facenti parte del Sistema Urbano Integrato della Città di Mondovì apriranno le porte al pubblico con allettanti iniziative.



Nel pomeriggio di domenica 23, un accompagnatore guiderà i visitatori alla scoperta dei celebri affreschi di Andrea Pozzo, che impreziosiscono la Chiesa di San Francesco Saverio detta "La Missione".



Per l'occasione sarà esteso a tutti l'ingresso a tariffa ridotta di 3 euro, nel quale è già compreso il costo della visita accompagnata. Prenotazione non necessaria, partenze ogni ora.



Il Museo della Stampa, che ospita una collezione di macchine da stampa unica nel suo genere e la Torre Civica del Belvedere, con la sua collezione di orologi da campanile e la spettacolare vista panoramica sull'intero arco alpino occidentale, saranno visitabili gratuitamente negli orari di apertura: sabato 23 dalle ore 15,00 alle 18,00 e domenica dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00.



In occasione dell’evento Terra Madre 2018, domenica 23 settembre, a partire dalle ore 10, presso il Foro Boario di Fossano, Il lavoro della terra, tra storia e innovazione", mostra espositiva di macchine e attrezzature agricole, oggettistica antica della lavorazione della terra e mietitura del grano.



Domenica 23 settembre tornano, nei musei e nei luoghi della cultura di tutta Italia, le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), che costituiscono il più partecipato degli eventi culturali in Europa, promosso dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea.



A Sampeyre, domenica, la “Festa della patata”. Da un frutto umile tanti piatti succulenti: la festa propone degustazioni della patata nelle sue mille ricette e offre la possibilità di acquisto presso i produttori locali.



Giunge alla quarta edizione la “Fiera della montagna” di Roburent, la manifestazione interamente dedicata alla vita e al lavoro in montagna. L'appuntamento inizia alle ore 8 con i mercatini e il convegno “Vivere e lavorare in montagna” (ore 10). Dalle ore 11 raduno dei trattori; alle ore 13 pranzo boscaiolo e alle ore 15.30 prenderà il via la gara dei boscaioli e di trial. L'intera giornata sarà accompagnata dalle musiche e dalle danze occitane del gruppo "Lou Serpent".



Il Rifugio Malinvern di Ceva chiude in bellezza la stagione estiva con la castagnata al rifugio. Castagne a bontà e divertimento per tutti!



Domenica la terza “Passeggiata per la vita”, iniziativa benefica non competitiva. Il ricavato dei pettorali verrà devoluto all’“AIL Cuneo” ed al “Fiore della Vita” di Savigliano. Ore 8.30 ritrovo e iscrizioni in piazza martiri della libertà a Dronero. Ricco pacco gara ai primi 2.500 arrivati. Premio speciale alla scolaresca ed al gruppo più numeroso. Possibilità di pranzare con il menù dello sportivo nei locali convenzionati (previa prenotazione)



A Mondovì, sempre domenica, dalle 14 alle 18.30, appuntamento con associazioni e società del territorio. Trenta stand per altrettante discipline, tutte da sperimentare: è l’offerta dedicata ai giovani e giovanissimi partecipanti della manifestazione “Sport in Piazza 2018”, promossa dal Comune di Mondovì.



Piazza Monteregale, nel quartiere Altipiano, ospiterà associazioni e società sportive cittadine e del territorio. Oltre, naturalmente, ad un nutrito gruppo di aspiranti atleti che potranno cimentarsi in differenti discipline: accanto a quelle più gettonate ci saranno anche attività meno diffuse, come la scherma con spade medievali, il tiro con l’arco, gli scacchi, la giocoleria.



Fino alle minimoto e all’ippica. E poi, naturalmente, danza, atletica, calcio, pallavolo, basket, baseball, pallapugno, arti marziali, tennis e tennis tavolo.



Le guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience vi propongono per domenica 23 settembre 2018 un’escursione in Val Ellero all’insegna della scoperta e della curiosità.



Ad ogni curva, ad ogni colle, ad ogni passo vi chiederete cosa ci sarà dopo e, in questo caso, il dopo vi riserverà delle bellissime sorprese. Dal Pian Marchisio con le sue misteriose costruzioni al Lago delle Moie dove si specchiano le marmotte, dalla conca del lago Biecai all’omonima porta che vi permetterà di vedere il rifugio Mondovì e la conclusione del Vostro anello.



E poi, non come contorno ma come coprotagonisti, avrete le vette più alte delle Alpi Liguri, le rocce carsiche con i loro meravigliosi giochi, le doline, simili a passaggi per un’altra dimensione e i giardini di pietre che danno al tutto un aspetto lunare. Ritrovo ore 8 al Colle di Nava o alle 9.30 a Roccaforte di Mondovì.



Domenica 23 settembre, ore 8.30, presso il canale Mellea di frazione Gerbo a Fossano, Trofeo della Solidarietà, grande gara di pesca alla trota. Tutto il ricavato verrà devoluto al Comune di Arquata del Tronto (pro terremotati - in collaborazione con Fipsas Marche).



In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2018 (GEP), a Saluzzo CoopCulture propone una visita guidata alla città, che conduce ai due importanti siti museali, la Castiglia e Casa Cavassa, e alla Chiesa di San Giovanni, con un percorso nel centro storico. Un itinerario d'arte e di storia che mette in luce i gioielli architettonici della città, lungo le vie del borgo antico tra gli eleganti palazzi nobiliari.



La visita partirà dalla Castiglia alle ore 15.30; il costo è di 5 euro a persona, gratuito per i ragazzi con meno di 12 anni.



Domenica 23 settembre a Saluzzo tutti i siti museali saranno aperti con ingresso a tariffa ridotta.



”Arte di condividere” e al “Dialogo tra le culture”: presso i Fondi Storici della Biblioteca Civica e Collezione Bodoniana di Saluzzo, CoopCulture propone un pomeriggio per famiglie nell’ambito della mostra “Scuole come Capanne. Libri come Opere d’Arte”. Una visita animata e un laboratorio creativo permetteranno ai bambini e ai loro genitori di scoprire la bellezza dei materiali didattici degli indios e delle scuole dell’Agro Romano.



Il laboratorio è indirizzato ai bambini dai 4 agli 11 anni, accompagnati da genitori o familiari. Il costo del laboratorio è di 5 euro a bambino con un adulto accompagnatore.



“Scuole come Capanne. Libri come Opere d’Arte” è una mostra dedicata al diritto allo studio e alla funzione di riscatto sociale svolta dalla scuola. La mostra è promossa dal Consiglio Comunale dei Ragazzi di Saluzzo e nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Tancredi Barolo, il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino, l’Università de Sao Paulo (USP) - Projecto LIVRES e il Centro Studi “Guido Gozzano” – Cesare Pavese”.

La mostra sarà aperta al pubblico nei week end del 22-23 settembre e del 29-30 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. L’ingresso è gratuito.



In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio domenica 23 settembre 2018 nel Comune di Revello, ai piedi della Valle Po, le guide turistiche dialogART e gli accompagnatori naturalistici Vesulus racconteranno le bellezze artistiche, culturali e naturalistiche racchiuse in questo piccolo paese di fondo valle.



Al mattino visita guidata a tariffa promozionale dell’Abbazia di Staffarda, distante circa 9 km dal paese. Al pomeriggio la passeggiata si snoderà tra il centro storico per visitare la Chiesa della Collegiata, la Cappella Marchionale con la preziosissima Ultima Cena Leonardesca, il Museo Naturalistico del Parco del Monviso e la collina, fino alla Chiesetta di Santa Sofia dove i partecipanti potranno godere di una bella visuale sul territorio e degustare i prodotti tipici di alcune aziende locali Revellesi.



Ultima tappa del Bike in Valle, domenica 23 settembre, a Chiusa di Pesio dove si terrà la "Pedalata cicloturistica in mountain bike per tutti" organizzata dal Consorzio Valle Pesio Servizi. Ritrovo presso il Centro Sportivo Marguareis Fraz. San Bartolomeo, apertura iscrizioni alle ore 8.30, inizio pedalata alle ore 9.30. Si potrà scegliere tra il percorso corto (7,5 chilometri) e il percorso lungo (19 chilometri). Pacco gara a tutti i partecipanti e pranzo convenzionato con il Bar Ristorante Marguareis a base di porchetta sarda. Obbligatorio l'uso del caschetto rigido e il rispetto del codice della strada.



Domenica 23 settembre dalle ore 9.00 per tutto il giorno il centro storico sarà scenario della mostra mercato di prodotti tipici, agricoltura ed artigianato. Sarà possibile assistere alla preparazione ed effettuare la degustazione della Cugnà. Dalle ore 12.00 sarà aperto lo stand gastronomico con la proposta di piatti piemontesi accompagnati dalla Cugnà. Saranno serviti i vini dei produttori di Serralunga. Ospite d'eccezione Tessa Gelisio.



Domenica torna la settima edizione del "Trail del moscato", trail running collinare e impegnativo; su strade sterrate, sentieri boschi e vigne del Moscato. 3 percorsi, rispettivamente da 54, 21 e 10 chilometri. Inoltre "Kids fun run", corsa dei bambini di 2 chilometri e due camminate di Nordic Walking da 21 e 10 chilometri.



“Vivere il parco a corte dei Roero”, a Monticello d’Alba: domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.00 ogni ora un percorso di visita guidata al castello e uno al parco. Al termine assaggio di Vermouth di Anselmo Vermouth di Torino.



“Su e giù per i sentieri pavesiani” è la camminata enogastronomica di 8 chilometri tra vigneti e boschi sui sentieri di Cesare Pavese. 6 tappe degustazione in agriturismi e tra le vigne. Partenza alle ore 10.30 di domenica, a Santo Stefano Belbo.



Domenica, infine, “Winds of Gospel” ad Alba, concerto del Rejoicing Gospel Choir alle ore 21 presso il Teatro Sociale. Ingresso gratuito.