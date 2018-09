Alba, sopralluogo al cantiere della nuova scuola media della Moretta

È in agenda per il pomeriggio di oggi, lunedì 24 settembre, alle ore 16, il sopralluogo della Prima Commissione consiliare permanente sul cantiere della nuova scuola media del quartiere Moretta.



La richiesta del sopralluogo era arrivata nelle scorse settimane dal capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Consiglio comunale, Ivano Martinetti, che l’aveva inoltrata al presidente di Commissione Carlo Bo (Forza Italia) con lo scopo di poter verificare l’effettivo avanzamento dei lavori in vista della definitiva messa in funzione dell’edificio, inizialmente prevista per il mese in corso, in tempo per l’anno scolastico appena iniziato, poi slittata ai primi giorni del 2019 per ritardi nei lavori causati dalle intense piogge della scorsa primavera.



Negli intendimenti dell’Amministrazione il trasferimento da piazza San Paolo dei circa 200 studenti della Scuola Media “Pertini” è quindi previsto nella prossima sosta natalizia, in tempo per la ripresa delle lezioni a gennaio.



Nei giorni scorsi la stessa Giunta ha intanto deciso lo stanziamento di 100mila euro per la realizzazione di una trentina di nuovi parcheggi nella vicina via Cencio.