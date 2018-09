Bugie del marketing dietro il successo dei nostri prodotti tipici? A Palazzo Banca d’Alba le tesi di Alberto Grandi

Quanto marketing c’è dietro lo strepitoso successo dell’industria gastronomica italiana? È la domanda cui si ispira “Denominazione di origine inventata”, l’ultimo libro di Alberto Grandi, docente di Storia dell’Integrazione Europea e di Storia delle Imprese presso l'Università di Parma.



Grandi affronterà il tema delle bugie con cui, a suo giudizio, gli esperti delle vendite promuoverebbero nel mondo le tipicità italiane nel corso di un incontro in programma per domani sera, martedì 25 settembre, a Palazzo Banca d’Alba, in via Cavour 4.



“I tantissimi prodotti tipici italiani – è la tesi del docente –, gran parte dei piatti e la stessa dieta mediterranea sono buonissimi, ma le leggende di storia e sapienza che li accompagnano sono invenzioni molto più recenti, scaturite dalla crisi industriale degli Anni Settanta. E’ in quel momento che imprenditori e coltivatori italiani si alleano per inventare una presunta tradizione millenaria del nostro cibo e il conseguente storytelling per sostenerla”.



Affermazioni destinate a fare discutere, specie in un territorio noto nel mondo per il suo patrimonio di eccellenze agroalimentari. Non rimane che seguirlo, quindi: appuntamento nella Sala Convegni dell'istituto alle ore 18.



GLI ALTRI INCONTRI

La rassegna promossa dal club di servizio proseguirà poi martedì 9 ottobre con “Donne e Management: una questione di opportunità”, con Milena Viassone, ricercatrice in Economia e Gestione delle Imprese, professoressa associata del Dipartimento di Management all’Università degli Studi di Torino.

Martedì 23 ottobre toccherà a “Innovazioni tecnologiche e nuovi stili di vita, per una decrescita felice”, con Maurizio Pallante, noto divulgatore scientifico ed ecologico, presidente onorario del Movimento della Decrescita Felice.

Martedì 27 novembre gli approfondimenti del Rotary si chiuderanno con “Del coraggio di scoprire sé stessi. Argonauti in viaggio nella modernità”, con Andrea Marcolongo, grecista e scrittrice.



Per informazioni e iscrizioni scrivere a alba@rotary2032.it o telefonare al 335/679.21.68.