“Uniti come avresti voluto”: successo a Savigliano per il 3° memorial Nicolò Sena

“Una giornata per ricordare un nostro fratello, amico, compagno di viaggio, nel segno della grande passione che ci lega. Giochiamo per te, per non dimenticare tutto ciò che ci hai donato. Uniti come avresti voluto”.



È stato all'insegna del fair play il clima con cui il mondo cestistico saviglianese ha voluto ricordare Nicolò Sena, giovane scomparso nell'agosto 2015 e grande appassionato di basket. Ieri – domenica 23 settembre – è andata in scena la terza edizione del memorial a lui dedicato.



Al Palaferrua di corso Roma (per anni la “seconda casa” di Nico) si sono sfidate quattro squadre cestistiche a cui in qualche modo era legato il giovane. Il primo posto è andato all'Aba Saluzzo, il secondo all'Eurotec Savigliano (C silver), il terzo ai Gators saviglianesi e il quarto alla Serie D Open Space Savigliano.

Come gli scorsi anni, sul finire di giornata, amici ed ex-compagni di Nicolò hanno infilato le maglie con il numero 8 (il suo) e, divisi in due squadre, hanno giocato una partita in suo ricordo.



A fare il lancio di inizio, Laura Sena, madre di Nicolò. “Grazie a nome della nostra famiglia – ha detto – per essere qui stasera, tutti amici come lo eravate nella vita. Oltre ogni antagonismo e oltre ogni colore di maglia, come Nico avrebbe voluto. Sono certa che, ovunque lui sia, in qualche modo è con noi”.



Una giornata amichevole, dunque, “per chi ha avuto la fortuna di incrociare la strada di Nico nel suo viaggio”, come hanno detto gli amici.