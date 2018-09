A Cuneo continua il processo per il servizio di Striscia la Notizia intitolato "Una stalla vecchia maniera"

Il servizio, intitolato “Una stalla vecchia maniera”, era stato trasmesso da “Striscia la notizia” nell’aprile 2016. Si parlava di formaggi messi in vendita senza autorizzazione e di tre mucche denutrite. L’allevatrice titolare dell’azienda agricola in provincia di Cuneo si è costituita parte civile, assistita dall’avvocato Fabrizio Di Vito, nel processo che vede imputati il responsabile del servizio Edoardo Stoppa e l’ideatore del programma Antonio Ricci con le accuse di violazione di domicilio e diffamazione a mezzo stampa.

L’inviato aveva denunciato lo stato di malnutrizione di tre mucche. I carabinieri avevano visitato la cascina già nel 2013 dopo la segnalazione di un’associazione animalista che denunciava la macellazione clandestina e la vendita non autorizzata di prodotti derivati dal latte: “Non rilevammo maltrattamenti sugli animali, ma sequestrammo la carcassa di una pecora e denunciammo i titolari per macellazione clandestina”.

Un veterinario dell’Asl CN1 controllò nuovamente l’azienda agricola nel 2016: “Le stalle erano vecchie e le condizioni in cui venivano tenuti gli animali erano quelle in uso negli anni ‘50-’60. Per continuare a gestirle occorreva diminuire il numero delle mucche perché lo spazio fra di loro era poco. Le vecchie mangiatoie erano carenti dal punto di vista della pulizia, mentre i locali per la preparazione degli alimenti non possedevano i requisiti minimi igienico-sanitari”, ha spiegato il teste in aula. “Quando feci il sopralluogo era estate, alcuni bovini pascolavano all’aperto, ma in vista dell’inverno si sarebbe presentato il problema dell’affollamento in quella stalla, che, o si buttava giù, o andava usata per meno bestie”. Il veterinario ha aggiunto che il fieno era in parte ammuffito, e non avendo trovato animali denutriti, non aveva segnalato situazioni di emergenza.

Il processo prosegue con altri testimoni.