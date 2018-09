La sigaretta elettonica in Europa rappresenta un passo avanti per la salute della popolazione

L'uso della sigaretta elettronica è un fenomeno che sta prendendo sempre più piede anche in Europa, nonostante le restrizioni e le interpretazione della Direttiva sui tabacchi. Ma cos'è veramente la sigaretta elettronica e perché la si preferisce sempre più alla sigaretta tradizionale? Si tratta di un dispositivo elettronico detto anche e-cig che scaldando un liquido permette di inalare del vapore e simulare così il fumo di una sigaretta. Esistono svariate tipologie di sigarette elettroniche che si differenziano per estetica e caratteristiche tecniche. Tutte però, presentano la stessa struttura: una cartuccia contenente un liquido, un atomizzatore o vaporizzatore, dotato di una resistenza elettrica e una batteria ricaricabile che si avvita all’atomizzatore e lo alimenta. Ma come funziona? Il liquido contenuto nella cartuccia viene riscaldato attraverso la resistenza fino a vaporizzare dando la sensazione di fumare veramente. Cosa contiene il liquido? Il liquido di base è composto da una miscela di glicole propilenico, glicerina vegetale, acqua e alcol. A questa miscela vengono spesso aggiunti nicotina in concentrazioni variabili e aromi. Pertanto la grande differenza tra una sigaretta tradizionale e un ecig è quindi l’assenza di tabacco. La sigaretta elettronica rappresenta un nuovo modo di fumare e stando agli studi, entro circa 10 anni la grande popolazione mondiale di fumatori passerà totalmente alle sigarette elettroniche. Svapare per i fumatori rappresenterà il futuro e nessuno potrà fermare il progresso. Nell'ambito della Commissione Europea si sta discutendo da mesi sui probabili benefici delle sigarette elettroniche e pare che si arrivi molto presto ad una svolta epocale. In Italia in questi ultimi anni abbiamo assistito ad un lungo conflitto di interessi, dove si tergiversava sulla tassazione sui liquidi con o senza nicotina, cercando di mettere a freno questo mercato di enorme espansione, favorendo le "catramose", ovvero, le sigarette tradizionali. Però, dopo l'approvazione della tassazione stranamente le sigarette elettroniche non sono più state considerate un problema. Chissà perché? Risulta essenziale che i paesi membro dell'Unione Europea sfruttino il potenziale offerto da questa tecnologia per ridurre l'impatto del tabagismo sulla salute pubblica europea, attuando delle campagne pubblicitarie pubbliche mirate e soprattutto agevolando il consumatore con un minore peso fiscale. La domanda che molte persone si pongono riguarda l'impatto che possa avere la sigaretta elettronica sulla salute e se possa essere in futuro un sicuro sostituto della sigaretta tradizionale. Secondo l'Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) , “il vapore delle sigarette elettroniche sembra contenere sostanze meno dannose alla salute rispetto al fumo prodotto dalla combustione del tabacco. La sigaretta elettronica può essere utile per controllare la dipendenza da nicotina dei fumatori, perché permette di evitare il catrame e i molti gas tossici contenuti nel fumo di pipa, sigari e sigarette, esponendo a rischi più limitati”. Anche il grande oncologo Veronesi aveva difeso a più riprese la sigaretta elettronica sostenendo che: “ il suo uso, a differenza delle sigarette tradizionali, non implica la combustione del tabacco e l'inalazione del fumo di tabacco, pertanto comporta un minor rischio di malattie e decessi per fumo”.