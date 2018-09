Osterie d'Italia 2019: tra i premiati speciali l'osteria Reiss di Frassino, capace di "mettere la val Varaita nel piatto"

1617 locali segnalati, 133 new entries, 279 chiocciole, 213 osterie da visitare per la notevole selezione di formaggi, 484 locali con un orto di proprietà, 370 osterie che propongono un menù vegetariano.

Sono questi alcuni dei numeri della guida alle Osterie d'Italia 2019, presentata questa mattina a Terra Madre Salone del Gusto.

Per la 29esima edizione si è deciso di aprire un decalogo che celebra le caratteristiche dell'osteria per eccellenza, partendo dall'accoglienza, proseguendo per un buon rapporto qualità/prezzo, la capacità dell'oste di scegliere le materie prime e di utilizzarle in modo corretto, fino a scelte moderne ma con un occhio alla tradizione e soprattutto facendo attenzione a non "scimmiottare" il ristorante importante.