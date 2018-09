Alla Cascina Besanzone di Monasterolo di Savigliano, Flavia e Valeria Boglione coltivano in modo biologico 45 ettari di terreno (FOTO)

Arrivando da Lagnasco, a Scarnafigi si imbocca la strada per Monasterolo di Savigliano. Appena superato il confine tra questi ultimi due Comuni si trova il cartello di Cascina Besanzone, la cui origine risale a fine 1800. La strada sterrata lunga 500 metri porta nel cuore della struttura. Una porzione del complesso rurale lo occupa l’azienda “Agricoltura Bio”.

Dal 2016, l’hanno creata e ne sono titolari due giovani sorelle intraprendenti e cariche di entusiasmo per il loro lavoro. Di cognome fanno Boglione; di nome Flavia, 38 anni, ingegnere edile, e Valeria, 40 anni, diplomata in ragioneria. Gestiscono 45 ettari di terreno totalmente coltivati con i metodi biologici.

Ma l’attività ha radici lontane. Papà Giovanni, 70 anni, ha sempre lavorato lì, anche quando si è sposato con mamma Amalia, nata nel 1955. Prima allevava le mucche da latte. Dopo, dal 1992, le scrofe che, nel periodo di massima consistenza dell’azienda, sono arrivate ad essere 400. Con 110 ettari di superficie disponibile, di cui una parte in proprietà, utilizzata per coltivare i cereali necessari ad alimentare gli animali e la parte eccedente venduta sul mercato. Nel 2014 il settore suinicolo va in crisi, il mais vale sempre di meno e l’affitto dei terreni sale alle stelle. Giovanni capisce di dover trasformare l’azienda. Inizia a piantare fagioli e a convertire in biologico quella parte di coltura. Ma il sistema di coltivazione comporta notevoli adempimenti burocratici e non riesce a seguire tutto.

Allora entrano in scena Flavia e Valeria. Flavia convive con Marco e fa la progettista in un’azienda che realizza impianti di climatizzazione. Però, non è più soddisfatta dell’ambiente di lavoro. “Ho sempre coltivato l’orto - dice - e mi piaceva l’idea di far diventare un mestiere la grande passione che avevo per il mondo agricolo”. Valeria ha un bar: attività che non gli consente di seguire come vorrebbe il marito Fabrizio e i due figli: Beatrice e Alberto di 10 e 7 anni. “Poi - spiega - anche qua sono impegnata tante ore, tuttavia è diverso e volevo provare questa nuova esperienza”.

Insieme, e d’accordo con mamma e papà, decidono di compiere il grande passo. Grazie ai finanziamenti dell’insediamento giovani previsti dal Programma di Sviluppo Rurale iniziano a curare quei 45 ettari (il 60% in affitto) che, prima, erano parte del pacchetto più grande di appezzamenti gestito dal padre. E lo fanno seguendo i loro principi e indirizzando le coltivazioni legate all’alimentazione delle persone e non più a quella degli animali. “Papà - raccontano - continua a darci una mano importantissima e segue tutta la parte delle attrezzature e delle lavorazioni in campo: dalla semina all’irrigazione. Però, per noi non esiste altra agricoltura che quella biologica. L’abbiamo detto e fortemente voluto fin dal primo giorno. Non riusciremo mai a utilizzare sostanze chimiche per ottenere prodotti che poi vanno a finire sulle tavole delle persone. E’ una questione etica. Non coltiviamo più tutti gli anni le stesse colture sugli stessi terreni, ma ne pratichiamo la rotazione. Questo per rispettare le regole del bio, permettere ai campi di essere sempre fertili e soddisfare le richieste dei consumatori i quali stanno diventando, in misura sempre maggiore, vegetariani e vegani”.

LA PRODUZIONE TUTTA BIO, LA VENDITA E IL GRANDE SOGNO

Nei 45 ettari di terreno vengono prodotti soprattutto fagioli, piselli, soia alimentare per le persone e grano. Poi, in quantità decisamente minori zucchine, rape, fragole e lo zafferano. Tutto rigorosamente con il metodo biologico. E ancora il loietto: un foraggio successivamente trasformato in fieno e venduto ad altri imprenditori interessati. Inoltre, Flavia e Valeria praticano il sovescio: la semina di un mix di erbe che dopo vengono trinciate e interrate per svolgere le funzioni di concime naturale e di contenimento degli infestanti.

I legumi e la soia sono acquistati dal Centro raccolta di Corrado Bernardi a San Biagio di Centallo. Per gli altri prodotti, essendo un’azienda nata da poco, le due sorelle stanno cercando, a seconda dei casi, il canale di smercio più adeguato. A parte le fragole, vendute direttamente in campo ai consumatori o confezionate per la catena di supermercati Unes, la cui proprietà è di una famiglia di Savigliano. Nei progetti futuri di Flavia e Valeria non c’è un aumento delle superfici coltivate, “perché - affermano - l’agricoltura biologica ha un limite che non puoi superare, altrimenti non riesci a seguire il lavoro in campo. E noi l’abbiamo raggiunto”.

Tuttavia, hanno un grande sogno. “Su una porzione di terreni ci piacerebbe realizzare un grande orto con tante colture, che le persone possano venire a raccogliere direttamente. Poi, frequentare i mercati con il banco. Infine, riuscire ad avere un laboratorio di trasformazione dei prodotti per offrire qualcosa in più ai consumatori. Ma è un progetto a lunga scadenza”.

COME SI LAVORA IN AZIENDA E CHI CI LAVORA

L’azienda è fornita di tutti i macchinari utili a effettuare le lavorazioni previste dal biologico. Ma poi, soprattutto nei fagioli, quando si tratta di togliere l’erba vicino alle piante serve la mano dell’uomo. Per questa operazione e per i periodi di maggiore impegno nella raccolta dei prodotti, Flavia e Valeria assumono una quindicina di dipendenti stagionali: una decina fissi da maggio a novembre; gli altri a seconda delle necessità. Quest’anno sono per la maggior parte ragazzi di colore del Centro di accoglienza di Racconigi, ma partecipano alla campagna anche alcuni giovani studenti della zona che frequentano le Superiori. “Se fai i contratti in regola - sottolineano le due giovani donne - non hai nessun problema. E’ chiaro che devi sempre stare al loro fianco e seguirli. Non per controllarli, ma per accompagnarli nel lavoro. Questo serve a conoscerne il carattere e a usare le parole giuste per comunicare”.

Qualche difficoltà concreta comunque esiste? “Si crea a volte quando devi scegliere chi sta sul trattore e chi deve raccogliere l’erba a mano che è meno gratificante. Viene percepito come un sentirsi su livelli sociali diversi. Allora spieghiamo in modo chiaro che nell’agricoltura biologica entrambi i lavori sono fondamentali, altrimenti la coltura andrebbe persa”.

E poi sono sempre persone diverse? “Infatti. Non abbiamo mai la certezza di avere di nuovo gli stessi ragazzi dell’anno prima. E questo rappresenta un problema perché devi imparare di nuovo a conoscere il carattere di ognuno e poi rispiegare come vanno effettuate le varie fasi di lavorazione”.

IL TRATTORE CON GUIDA SATELLITARE

Tra le tante attrezzature utilizzate da Flavia e Valeria ce n’è una molto particolare. Lo scorso anno, sul trattore è stata installata una guida satellitare. Si tratta di uno strumento con uno schermo, collegato ai satelliti, che prima memorizza le file di semina delle colture. Dopo, nel momento di togliere l’erba meccanicamente, non quella tra le piante, che va fatta a mano, il trattore procede in modo autonomo senza bisogno di essere guidato. La tecnica viene utilizzata soprattutto nei fagioli. “Per l’agricoltura biologica - sostengono Flavia e Valeria - si tratta di un passaggio fondamentale. Infatti, la persona non deve più pensare al trattore ma, pur seduto sopra, può controllare con attenzione che il macchinario collegato agisca correttamente e che non si inceppi. Lavorando il più possibile vicino alle piante senza causare loro dei danni. Inoltre, l’operatore può verificare all’istante lo stato di salute di ogni coltura. E segnalare la presenza di situazioni anomale. Questo diventa essenziale per prevenire qualsiasi possibile malattia”.

Quindi, l’innovazione conta molto? “Con le superfici che abbiamo diventa fondamentale unire la parte di lavoro manuale con il maggiore supporto tecnologico possibile. Anche se non c’è nessuna attrezzatura, pur sofisticata, che possa sostituire le preziose mani di una persona”.

LA GARANZIA DEL BIOLOGICO IN UN’AZIENDA COSI’ GRANDE

Flavia e Valeria: “Oltre alla parte burocratica, da conoscere in modo dettagliato, devi costantemente essere presente nelle coltivazioni. Serve attenzione su tutti i fronti e ogni piccolo segnale di rischio per le colture non va sottovalutato. Invece, l’agricoltura convenzionale ha un prodotto chimico per ogni problema da risolvere. Il nostro percorso assorbe un rilevante impiego di tempo. Nella stagione produttiva lavoriamo anche sedici ore al giorno”.

Quali sono le maggiori difficoltà da superare? “Le malattie delle colture. Devi capire quando sono nella fase iniziale e anticiparne il possibile sviluppo. Perché la foglia gialla di una pianta di fagioli trovata oggi, dopo tre giorni può aver contaminato mezzo ettaro di impianto. Per cui, a quel punto bisogna intervenire subito. E se non la si riesce a curare si può perdere l’intero raccolto”.

Le erbe infestanti? “Quando le coltivazioni sono piccole, soprattutto i fagioli, si interviene con le attrezzature meccaniche. Poi, però, quando crescono, l’erba vicino alle piante la devi togliere a mano. Un’operazione per la quale è necessario l’impiego di molta manodopera che è difficile da trovare e ha dei costi alti. Infatti, i prodotti biologici costano di più di quelli convenzionali. Un’azienda convenzionale non potrebbe reggere sul mercato con le spese che ha quella biologica”.

Le condizioni meteorologiche? “Questo è l’aspetto più difficile da accettare per chi non ha ancora un lunga esperienza nel settore. Un nubifragio può rovinare il lavoro di mesi. Ma impareremo a conviverci come, d’altronde, ha sempre fatto chi è agricoltore da decenni. Come nostro padre”.

La qualità dei prodotti? “E’ fondamentale. Puntiamo sempre al massimo. Però le condizioni climatiche non sono programmabili e influiscono parecchio. Ad esempio lo scorso anno avevamo dei fagioli meravigliosi. Quest’anno sono tendenzialmente più piccoli e se, poi, vengono colpiti da un temporale in più nella fase in cui seccano perdono gran parte della loro bellezza”.

IL BIO IN ITALIA: COSA NON VA E COSA FUNZIONA

Flavia e Valeria: “Noi crediamo nella coltivazione senza l’uso delle sostanze chimiche e la applichiamo concretamente. Questo perché lo prevedono le norme del settore, ma, innanzitutto, perché è la nostra filosofia. Però, in Italia il biologico è un mercato molto borderline. Vengono fatte tante verifiche sulla carta. Ti contestano errori formali, poi nessuno controlla le colture in campo. Di conseguenza, perdi fiducia nel sistema. La burocrazia della certificazione come viene effettuata in Italia è una perdita di tempo. E poi l’Ente certificatore è pagato dall’azienda nella quale esegue i controlli, contando la tariffa sulle superfici gestite o sui capi dell’allevamento. Una contraddizione. Alle Istituzioni chiediamo di cambiare le regole: va bene verificare le carte, ma gli accertamenti dovrebbero farli Enti indipendenti e sui prodotti più che sulle documentazioni”.

Quindi, i controlli quando funzionano? “Se vengono svolti in campo garantiscono sicurezza al consumatore e danno soddisfazione all’azienda. L’abbiamo provato l’anno scorso quando, attraverso il grossista di legumi Bernardi, i nostri fagioli sono stati acquistati dall’Alce Nero: la grande azienda nazionale di prodotti trasformati provenienti dall’agricoltura biologica. Otto loro tecnici responsabili della qualità sono venuti due volte a prelevare i campioni. Ci hanno consegnato un malloppo di oltre venti pagine con dati e valori. Così dovrebbe essere. Ma i controlli li fa comunque anche lo stesso Bernardi perché vende parecchio all’estero e gli acquirenti, soprattutto i tedeschi, non si fidano della certificazione italiana. Vogliono rilevazioni concrete. Lo stesso discorso vale per le zucchine che, attraverso una cooperativa di Lagnasco, abbiamo smerciato alla Coop. Anche i responsabili qualità di quest’ultima struttura sono venuti diverse volte in campo ”.

Altre note positive? “Chi pratica il biologico in modo corretto e serio, rispetto a quanti producono il convenzionale, abituati a mantenere i segreti nel loro orticello, ha la tendenza a condividere successi e insuccessi. Questo è un aspetto molto positivo perché permette a tutti di migliorare. D’altronde basta imparare dalle aziende delle Langhe che hanno iniziato a crescere quando si sono messe insieme e, insieme, hanno fatto conoscere e apprezzare il loro territorio. Se arrivano turisti nuovi, alla fine, pur in quantità diverse, comunque tutti vendono il loro prodotto”.

Flavia e Valeria coltivano, giorno dopo giorno, con straordinaria passione, il nuovo mestiere. Il loro orto è grande e anche impegnativo da gestire, ma la voglia di lavorare bene, seriamente e con straordinaria professionalità ce l’hanno tutta. Come quell’entusiasmo capace di fare la differenza, aiutandole a superare i momenti difficili e a trasformare i sogni in realtà concreta.