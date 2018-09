Servizio civile nazionale, quattro proposte tra Alba e Bra

C’è tempo sino a venerdì 28 settembre per presentare domanda ed essere ammessi ai progetti di Servizio Civile Nazionale riconosciuti dalla Provincia.

Una possibilità alla quale possono accedere giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, che per dodici mesi possono prestare la propria opera presso enti e associazioni del territorio ricevendo un compenso mensile di 433,80 euro dietro la disponibilità a compiere 1.400 ore annue di lavoro (30 ore settimanali su 5 giorni a settimana).



Diversi quelli che – su un totale in provincia di 44 progetti e 147 posti disponibili – interessano la zona dell’Albese.

Ne segnaliamo alcuni invitando gli interessati all’elenco completo a consultare l’apposita pagina allestita sul sito istituzionale della Provincia (www.provincia.cuneo.gov.it/servizio-civile/servizio-civile-universale-bando-2018/progetti).





18 POSTI ALLA COOPERATIVA ALICE

Tra le varie realtà del sociale attive nell’Albese è forse quella che presenta il maggior numero di progetti, con ben 18 posti disponibili all'interno delle numerose strutture con la quali la cooperativa è presente sul territorio di Langhe e Roero.

Si va dalle comunità terapeutiche legate alle dipendenze ad Alba e Trezzo Tinella alla sede di corso Michele Coppino ad Alba per il progetto "Prevenzione e inclusione"; dai centri diurni per persone con disabilità ad Alba, Canale e Sommariva Bosco agli asili nido di Alba, Ceresole e Castagnito; da Casa Pina ad Alba, per i progetti legati all'accoglienza dei rifugiati, al social housing e alla “Cucina di Pina”, la gastronomia sociale della cooperativa.

La domanda e la relativa documentazione può essere presentata: via Pec all’indirizzo coopalice@pec.it; con raccomandata inviata a Coop Soc Alice, corso Michele Coppino 48/C-B ad Alba; a mano presso la stessa sede, dal lunedì al venerdì, in orario 9-12.30 e 14.30-17.30.





VOLONTARIATO ALLA COLLINA DEGLI ELFI

Per la prima volta negli elenchi del Servizio Civile Nazionale figura anche la struttura di frazione Craviano a Govone, da ormai un decennio al centro di un progetto dedicato alle famiglie con bambini malati di cancro, che hanno ultimato le terapie e iniziato il loro percorso di recupero.

L'obiettivo dell'associazione è quello di regalare serenità a chi l’ha smarrita, offrendo l’opportunità di iniziare a riconquistare l’infanzia rubata dalla malattia.

I posti disponibili sono 2. La domanda di partecipazione va fatta pervenire all’Associazione La Collina degli Elfi, via Craviano 45, Govone, oppure via Pec (in formato Pdf) all’indirizzo segreteria@pec.lacollinadeglielfi.it.

Per informazioni, e-mail info@lacollinadeglielfi.it, tel. 333/60.64.973 o web www.lacollinadeglielfi.it. Le domande si possono presentare direttamente a mano, entro le ore 18 di venerdì, oppure entro le 23.59 per domande inviate via Pec o a mezzo raccomandata.





AL COMUNE DI ALBA CINQUE VOLONTARI

Il Comune di Alba può contare su due progetti: “Diritti al futuro” e “CulturaInComune”, per un totale di cinque volontari, che prenderanno servizio nel 2019.

Il primo si propone di incrementare le occasioni e gli spazi d’accoglienza, l’orientamento e la realizzazione delle istanze portate dai giovani del territorio potenziando i servizi offerti dal Comune nell’ambito delle politiche giovanili, con una particolare attenzione ai temi della cittadinanza, dell’appartenenza di genere e dell’orientamento sessuale. Il progetto prevede 2 volontari impiegati al Centro Giovani H-Zone e nelle scuole cittadine, con un monte ore settimanale medio di 30 ore. Requisito specifico d’accesso: il possesso della patente B.



"CulturaInComune” prevede invece l’inserimento di tre volontari, uno presso la Biblioteca “G. Ferrero”, uno presso il Museo Civico “F. Eusebio” e uno presso il Teatro Sociale “G. Busca”. L’obiettivo è quello di avvicinare un pubblico giovanile a questi tre servizi culturali. I volontari avranno il compito di potenziare e divulgare le iniziative esistenti, raggiungendo il maggior numero di possibili fruitori delle proposte. Tra le attività che vedranno impegnati i volontari: il miglioramento della mailing list, la creazione di newsletter e l’uso dei principali social network. Anche in questo caso si richiede il possesso della patente B.



Le domande possono essere presentate via Pec in formato pdf all’indirizzo di posta certificata del Comune di Alba: comune.alba@cert.legalmail.it ;a mezzo raccomandata entro le ore 23.59 di venerdì 28 settembre; a mano presso gli uffici della Ripartizione Socio Educativa e Culturale del Comune, in via Govone 11, nei seguenti orari: lunedì e martedì 8.30-12.30, giovedì 8.30-16, venerdì 8.30-12, in questo caso entro le ore 18 della stessa giornata.

Si consiglia la consegna a mano per poter procedere immediatamente alla verifica della documentazione al fine di evitare eventuali esclusioni.





SETTE POSTI PER “BRA EXPERIENCE”

Due volontari all’Ufficio Turistico, altrettanti al Museo “Craveri” e alla Biblioteca Civica, uno a Palazzo Traversa. E’ la disponibilità di posti richiesta e ottenuta dal Comune di Bra col progetto "Bra Experience".

Come già per il municipio albese, ai requisiti di base previsti per tutti i progetti si aggiunge quello del possesso patente B.

Per informazioni Ufficio Turismo e Manifestazioni, piazza Caduti della Liberta 20 (tel. 01727438224, turismo@comune.bra.cn.it); Museo Civico di Storia Naturale Craveri, via Craveri 15 (0172/7412.010, craveri@comune.bra.cn.it); Museo Storico Archeologico Palazzo Traversa, via Parpera 4 (0172/423.880, traversa@comune.bra.cn.it), Biblioteca Civica, via Guala 45 (0172/413.049, biblioteca@comune.bra.cn.it).