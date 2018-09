Si apre l’anno sociale del Lions Club Carrù-Dogliani “Nel ricordo del presidente Luigi Einaudi”

Giovedì scorso i soci del Lions Club Carrù-Dogliani si sono ritrovati all’Osteria “del Borgo” di Carrù, per l’apertura ufficiale del 16° anno, che sarà guidato dal giornalista monregalese Raffaele Sasso, collaboratore, fra gli altri dei servizi radiotelevisivi regionali della Rai e dell’Ansa e Presidente del Collegio revisore dei Conti dell’Ordine giornalisti del Piemonte.

Serata d’apertura voluta, “Nel ricordo di Luigi Einaudi, primo Presidente della Repubblica Italiana”, con relatrice, la dott.ssa Elena Sardo. Ospiti, S.E. il prefetto di Cuneo, Giovanni Russo, con la signora Luisa e la figlia, Rebecca; il presidente della 2ª Circoscrizione del Distretto 108 Ia3 Lions, Fabrizio Garelli, il presidente del Lions Club Mondovì-Monregalese; Tiziana Achino i sindaci di Carrù, Stefania Ieriti, di Dogliani, Franco Paruzzo e di Farigliano, Mirco Spinardi, Roberto Perna con la signora Silvana.

Dopo la presentazione degli ospiti da parte della cerimoniera, Romana Gaiero, il presidente Sasso ha consegnato a Paolo Candela, l’onorificenza “Cento anni d’argento” per aver incrementato i soci del Club, assegnatagli dal Lions International, Poi il suo intervento: "Desidero iniziare questo anno lionistico, per la seconda volta da Presidente – ha detto – nel ricordo del primo Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, ricorrendo nel 2018, il 70° anniversario dalla sua elezione. Luigi Einaudi nacque a Carrù nel 1874 ed ecco il perché ci troviamo qui: perché se per “tutti” il presidente Einaudi è un doglianese, noi ben sappiamo che le sue radici sono carrucesi. In questo mio anno lionistico vorrei proprio partire dal Presidente Einaudi: nato a Carrù, abitò a Dogliani, e si fece apprezzare sino a diventare uno degli uomini di Stato che l’Italia ricorda con grande amore. Ieri, come oggi. E nel prosieguo di questo pensiero, riscoprire altri uomini e donne, che nati in questa parte del Cuneese, fra Langa e Monregalese, hanno saputo realizzare un cammino che li ha portati a ricopre incarichi prestigiosi. Come è per la relatrice di questa sera, la dott.ssa Elena Sardo, che nativa di Clavesana, ha iniziato la sua carriera nel mondo della Scuola, come insegnante elementare, sino a diventarne dirigente. Oggi è a capo dell’Istituto comprensivo Mondovì 1 che comprende le Scuole Materne Elementari e Medie. Con un di più, che l’accomuna al Presidente Einaudi: nel 2011 ha scritto su di lui un libro, nel 50° dalla sua scomparsa. Libro scritto a quattro mani con Ugo Roello, mancato successivamente, che per 30 anni diresse la Biblioteca Civica di Dogliani. Elena Sardo è giornalista pubblicista ed ha collaborato con settimanali e periodici locali della provincia, oltre che col Premio Grinzane Cavour".

Quindi ha aggiunto: "Con orgoglio ed emozione mi appresto a riprendere il cammino tracciato dai precedenti Presidenti, che desidero ringraziare per quanto hanno fatto e continuano a fare, collaborando attivamente alle iniziative che vengono intraprese. A cominciare da chi mi ha preceduto, la Past President, Paola Porta. E via via a tutti gli altri. Grazie poi alla segretaria, Silvana Botto, alla cerimoniera, Romana Gaiero, al tesoriere, Paolo Navello, e a Rossella Chiarena, per la disponibilità dimostrata. Il nostro motto è “We Serve - Noi serviamo” e su questa base noi soci del Carrù-Dogliani, siamo pronti a realizzare diversi server, fra cui uno, importante, scelto fra quelli voluti dal Governatore Ildebrando Gambarelli, per richiamare l’attenzione e impegnare i Lions nel sostegno alle donne vittime di violenza di genere. Al Governatore poi il grazie del L.C. per aver nominato officer, i nostri soci, Carla Blengio (team Salute), Rossella Chiarena e Attilio Pecchenino (team Giovani). Oltre al sottoscritto, addetto stampa distrettuale".

È quindi seguita la relazione di Elena Sardo, che ha parlato degli anni carrucesi del presidente Einaudi, leggendo anche alcuni passaggi di suoi scritti, pubblicati sul “Corriere della sera”. Fra cui, quello dei suoi ricordi da bambino, quando in calesse, partendo alle 3 del mattino da Carrù, accompagnava il padre, a Cuneo.