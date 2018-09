A Palazzo Matis sabato 29 settembre si discuteranno le prime tesi di laurea dell’università telematica Pegaso

Sarà una giornata piena di emozioni quella di sabato 29 settembre per Pegaso, l’Università Telematica che ha nella Città della Zizzola una delle sue prestigiose sedi d’esame. Per la prima volta saranno discusse a Palazzo Mathis le tesi di laurea.

Al mattino, dalle 10, una ventina di studenti saranno davanti alla commissione esaminatrice presieduta da Raffaele Bonanni per discutere le loro tesi e conseguire la laurea. Così come succede per gli esami Pegaso, gli esaminandi arriveranno da tutta Italia. “Sarà davvero una grande emozione – commenta il direttore della sede d’esame braidese, Carmine Maffettone. – Già quando ci sono gli esami è sempre un bel momento, con studenti che arrivano da tutte le regioni, ma la tesi di laurea è ancora più sentita. Ed è la prima sessione che si svolge a Bra e questo ci rende orgogliosi”. Gli studenti si laureeranno in economia aziendale, scienze motorie, giurisprudenza e ingegneria della sicurezza. Ma la giornata non finisce con la laurea, il pomeriggio si festeggia.

L’appuntamento è in via Cavour dalle 15 con tanto divertimento e, per concludere, uno spettacolo davvero mozzafiato. Lo scorso anno Pegaso ha voluto deliziare Bra con le straordinarie fontane luminose. Quest’anno, per il suo terzo compleanno sotto la Zizzola, ha scelto un numero unico, che arriva dal Carnevale di Venezia: quello del Pianista Fuori Posto. Ed è proprio così, perchè l’eclettico musicista, Paolo Zanarella, non si esibisce in modo tradizionale: il pianoforte è sospeso in aria. Come ogni compleanno che si rispetti, anche Pegaso chiuderà la festa con una grande torta per tutti. Alla festa saranno presenti, oltre alle autorità del territorio, anche il presidente e fondatore di Pegaso, Danilo Iervolino. “Invitiamo tutta la città a partecipare – aggiungono il direttore e il responsabile Vincenzo Maffettone – perchè Pegaso è ormai parte di Bra, la sua sede d’esame è in uno dei palazzi storici più belli, tanti sono gli iscritti del territorio”. Pegaso intanto continua a crescere, sia come iscritti, che come offerta formativa che vanta tredici corsi di laurea, 131 master, 20 perfezionamenti, 59 corsi di alta formazione. Oggi è la prima università Italiana con oltre 70 mila iscritti. Sotto la Zizzola sono già 500. Per informazioni: www.unipegasobra.com, infosedebra@unipegaso.it, 0172 414862.