Alba, nuova Media Moretta, minoranza perplessa: «Edificio bello e funzionale, ma utopistico pensare di aprirlo già a gennaio»

Viabilità a servizio dell’edificio e tempi di ultimazione. Questi i temi più discussi nel corso del sopralluogo che, nel pomeriggio di ieri, lunedì 24 settembre, ha portato una nutrita delegazione di consiglieri comunali albesi in visita al cantiere della nuova scuola media a servizio del quartiere Moretta.



Accompagnati dall’assessore ai Lavori pubblici Alberto Gatto – con lui anche il collega di Giunta Gigi Garassino – e dai tecnici che in Comune hanno seguito prima la progettazione e ora la realizzazione dell’edificio (presenti anche titolari e maestranze dell’impresa appaltatrice, l’albese Franco Barberis Spa), i componenti della Prima Commissione permanente del Consiglio comunale hanno potuto verificare con mano stato dell’arte e avanzamento dell’opera.



Con una spesa complessiva vicina ai 5,5 milioni di euro il Comune sta realizzando nel cuore del popoloso quartiere una struttura da 3.500 mq, affacciata da una parte su via Cencio (dove è previsto l’ingresso), dall’altra sulla collina che guarda ad Altavilla e a località Serre.



Un edificio come noto strutturato su due piani con tutte le 15 aule previste posizionate a quello terreno, dove sono presenti anche un grande atrio, la segreteria, la bidelleria e altri locali di servizio.

Al primo piano, ai due estremi opposti del fabbricato, trovano invece posto i due grandi spazi dell’aula magna e del laboratorio musicale, quest’ultimo dedicato all’indirizzo che da tempo caratterizza l’offerta formativa della Media “Pertini”, l’istituto di piazza San Paolo che qui troverà la sua nuova sede. Poi laboratori destinati a disegno, educazione tecnica, scienze e informatica e altri locali, già previsti in vista di un potenziale futuro allargamento dell’odierna platea di iscritti.



Interni spaziosi e luminosi – hanno apprezzato i consiglieri – si accompagnano a predisposizioni per l’accessibilità dei locali anche ai disabili, con un ascensore a collegare i due livelli, mentre tutte le aule sono dotate di uscite di emergenza e quelle del primo piano non sono servite da scale, ma da più sicure rampe.



Nella grande area esterna, oggi ancora completamente da realizzare, verrà allestita una piattaforma multi-funzione per l’educazione fisica, mentre per le attività al coperto la previsione è quella di utilizzare i locali del vicino Centro Sportivo “Brusco”, dotato anche di un campo in erba sintetica di recente realizzazione.



La stessa zona esterna verrà poi completamente recintata, mentre tra le previsioni dell’Amministrazione c’è quello di intervenire sulla viabilità esterna di modo da dotare il sito di circa 50 parcheggi (oltre alla ventina già presente è prevista la realizzazione di altri 30 stalli, oggetto di un recente stanziamento da 100mila euro) e di allungare via Cencio di modo da creare attorno all’edificio un anello viabile collegato alla viabilità locale da due rotatorie, col proposito di rendere scorrevole la circolazione all’entrata e uscita da scuola, ferma comunque l’intenzione di incentivare l’arrivo e l’uscita a piedi dei ragazzi anche tramite il potenziamento del trasporto pubblico.



Dai consiglieri presenti il generale apprezzamento per le soluzioni progettuali e per quella che tutti hanno riconosciuto come una buona qualità costruttiva generale.



Meno positive le valutazioni arrivate dagli esponenti di minoranza sulla stessa viabilità e soprattutto sui tempi del possibile trasloco. Tempi che il Comune, dopo la ben nota vicenda del ricorso al Tar (che fermò il cantiere per 10 mesi, sino alla definitiva ripresa nel febbraio 2017) e le piogge della scorsa primavera, ha già posticipato alla prossima pausa natalizia.



Carlo Bo (Forza Italia) ha così sottolineato come a suo giudizio siano "pochi 50 posti-auto per un’edificio pubblico attorno al quale, tra alunni e studenti, graviteranno 400-500 persone", invitando poi l’Amministrazione a considerare con maggiore prudenza i tempi previsti per l’apertura, "visto l’attuale stato di avanzamento del cantiere".



Stesse perplessità già manifestate dal compagno di partito Mario Canova e dal rappresentante in Consiglio del Movimento Cinque Stelle Ivano Martinetti, che da addetti ai lavori hanno espresso esplicite riserve sulla possibilità, perlopiù con dicembre di mezzo e la necessità dei collaudi, che si possa terminare in tempo utile per spostare banchi e attrezzature entro la ripresa delle lezioni a gennaio.



"Nessuna ansia – ha replicato l’assessore Gatto, ricordando anche come per gli arredi il Comune avesse predisposto un apposito stanziamento nello scorso aprile, per cui verranno acquistati in buona parte nuovi –. Andiamo avanti, lo sforzo degli uffici comunali va in questa direzione e la nostra intenzione è quella di predisporre tutti i passi necessari ad accompagnare il più celere prosieguo dei lavori. Anche perché la priorità rimane quella di spostare al più presto i ragazzi dai locali della “Pertini”, non più idonei. Verificheremo poi per gradi lo stato in cui saremo da qui a dicembre e sulla base di tale verifica decideremo se procedere o meno con lo spostamento in corso d’anno scolastico".



L’Amministrazione ci spera, in ogni caso, anche a costo di dover entrare nella scuola prima che l’esterno sia completamente ultimato, così come fatto anni addietro a Mussotto.