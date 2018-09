Caso Bucci: da una sentenza della Cassazione potrebbe scaturire un nuovo filone di indagine

Da una sentenza della Corte di Cassazione su Dino Mocciola - lo storico leader dei Drughi, gli ultra della Juventus - potrebbe nascere un nuovo filone per il caso, ora in mano alla procura di Cuneo, che riguarda il suicidio di Raffaello Bucci, l’ex ultrà juventino, diventato poi collaboratore della società bianconera, e morto gettandosi dal viadotto dell’autostrada Torino – Savona, nei pressi di Fossano, il 7 luglio di due anni fa.

La Cassazione, infatti, ha ritenuto che Dino Mocciola - uomo chiave nell’inchiesta sulle infiltrazioni malavitose nelle curve – abbia intessuto rapporti con le cosche e più precisamente abbia tenuto stretti legami con la 'ndrangheta. Così, sempre la Cassazione, respingendo la richiesta dell’avvocato del capo dei Drughi, Giuseppe Del Sorbo, ha confermato la sorveglianza speciale per tre anni che è stata imposta a Mocciola dal tribunale di Torino nel 2017.

“E' stato interlocutore privilegiato della ’ndrangheta – hanno decretato i giudici della Suprema Corte - al fine di concordare l'ingresso di un nuovo gruppo di tifosi nello stadio”.

Quindi, anche se Mocciola, non è mai stato indagato o condannato per la vicenda delle infiltrazioni mafiose nelle curva della Juve, è stato proprio il leader degli ultrà a trattare con la famiglia Dominello l’ingresso della nuova formazione allo Stadium.

Rocco Dominello e il padre Saverio, sono stati condannati in appello per associazione a delinquere di stampo mafioso anche in relazione a quella vicenda. Il sospetto che il beneplacito fosse arrivato proprio da Mocciola, gli investigatori della squadra mobile di Torino lo hanno sempre avuto. Così come gli inquirenti hanno il dubbio che proprio Mocciola – o qualcuno dei suoi collaboratori – abbia incontrato Bucci poco prima della sua morte, forse per sapere cosa l'ex ultrà avesse detto agli inquirenti in merito all’inchiesta “Alto Piemonte”.

Morte, quella di Bucci, per la quale la procura cuneese ha riaperto un fascicolo per appurare un eventuale reato di “istigazione al suicidio”. “Tra Mocciola e Bucci non correva buon sangue, era risaputo che tra loro ci fossero degli atriti - ricorda il legale della compagna di Raffaello Bucci, l’avvocato Paolo Verra -. E’ scritto negli atti dell’inchiesta torinese che i due litigarono, probabilmente anche in maniera pesante, e che subito dopo Raffaello Bucci se ne andò per oltre un anno in Puglia dalla sua famiglia. Ora tocca alla procura valutare se la vicenda giudiziaria di Mocciola, abbia una rilevanza sul caso Bucci. Credo comunque che sia un punto fermo dell’inchiesta del quale non si può non tenere conto”

Il legale che segue il caso Bucci, qualche mese fa aveva chiesto anche la riesumazione del cadavere ma per ora, come ha detto lo stesso avvocato Verra: “Il pubblico ministero che segue l’inchiesta mi ha riferito che per ora non lo ritiene necessario e che valuterà la richiesta alla luce di nuove considerazioni da un altro filone di indagine”.

Intanto ad ottobre il programma Report dedicherà un’intera puntata al controverso quando ancora misterioso caso del suicidio di Raffaello Bucci.