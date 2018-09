Barge come la "Silicon Valley", taglio del nastro per il nuovo Innovation Center dell'Itt

Un anno e quattro mesi di lavoro per dare vita a una innovativa struttura di 4.500 metri quadrati destinati ad uffici, ricerca ed officina di vehicle testing. E’ il nuovo “Innovation center” dell’Itt di Barge il cui taglio del nastro è avvenuto oggi, giovedì 27 settembre, alla presenza del governatore piemontese Sergio Chiamparino e con la benedizione del vescovo Cristiano Bodo.



Il nuovo Innovation Center, realizzato grazie anche alla fertile collaborazione tra ITT, istituzioni locali, Regione Piemonte e Politecnico di Torino, consentirà di stabilizzare gli oltre mille posti di lavoro creati negli anni da ITT a Barge. Con questa nuova struttura si porta nella provincia di Cuneo un modello innovativo al pari delle aziende che hanno sede nella “Silicono Valley”.

La divisione “Motion Technologies” della Itt ha nello stabilimento di Barge un vero e proprio fiore all’occhiello. Su 4.700 persone impiegate, 1.200 si trovano a Barge nel più grande stabilimento al mondo. In questo “ramo” di produzione la multinazionale americana ha registrato nell’anno appena concluso un bilancio di 1,2 miliardi di dollari.



ITT ha sede a White Plains, New York, con dipendenti in oltre 35 paesi e vendite in circa 125 paesi. La società ha generato un fatturato per 2,6 miliardi di USD nel 2017.

La divisione “Motion Technologies” è il value center che sviluppa, produce e vende pastiglie per freni e supporti metallici per materiali d’attrito per il trasporto pubblico e privato, nonché per le maggiori industrie automobilistiche di tutto il mondo. Detiene il 55% di market share in Europa per il proprio settore, distinguendosi per l’eccellenza dei prodotti sviluppati, l’elevato contenuto tecnologico ed innovativo di nuovi progetti quali la “smart pad” (pastiglia per i freni intelligente, capace di raccogliere una serie di dati e di trasmetterli al veicolo per ridurre lo spazio di frenata).



La continua ricerca, tesa allo sviluppo di materiali per attrito di massima qualità e di processi di produzione innovativi, ha consentito a ITT “Motion Technologies” di diventare uno dei fornitori leader per le industrie automobilistiche a livello globale.

All’interno della medesima Divisione si producono inoltre con il brand KONI dei sistemi evoluti di ammortizzatori per vetture da corsa, treni e mezzi terrestri speciali; con il brand Axtone dei sistemi di assorbimento d’energia e sospensioni per convogli ferroviari , mentre con il brand Wolverine soluzioni di smorzamento e tenuta nei settori Automotive Brake NVH e Sealing.