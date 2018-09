Festa sociale alla Croce Bianca di Fossano

La Pubblica Assistenza Anpas Croce Bianca Fossano organizza per domenica 30 settembre l’annuale festa sociale.



Il programma della giornata prevede, alle ore 10.30, la funzione religiosa presso la chiesa Santa Maria del Salice a Fossano. Alle ore 11.30 l’inaugurazione di tre nuove ambulanze per il soccorso e di una macchina che sarà utilizzata per i servizi socio sanitari.



Alle ore 12.30, presso la sede della Croce Bianca Fossano, in piazza della Paglia 3, si svolgerà il momento istituzionale con il saluto alle autorità e alle associazioni intervenute.



A seguire verranno consegnati i riconoscimenti ai volontari e il pranzo sociale.



Il presidente della Croce Bianca Fossano, Fabrizio Bergese: «La festa sociale sarà una felice occasione per ringraziare i volontari e i dipendenti per il loro impegno in associazione. Inoltre, quest’anno daremo il benvenuto ai nuovi volontari soccorritori, cittadini che hanno appena terminato il tirocinio pratico protetto e sono entrati a tutti gli effetti a far parte della nostra grande famiglia».



La Croce Bianca Fossano, associata Anpas, può contare sull’impegno di 191 volontari, di cui 55 donne, grazie ai quali ogni anno svolge oltre 12mila servizi con una percorrenza di circa 520mila chilometri. Effettua servizi di emergenza 118, trasporti ordinari a mezzo ambulanza come dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni, accompagnamento per visite anche con mezzi attrezzati al trasporto dei disabili.



L’Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 81 associazioni di volontariato con 11 sezioni distaccate, 9.140 militi (di cui 3.252 donne) e 350 dipendenti che, con 391 autoambulanze, 137 automezzi per il trasporto disabili, 210 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile, 5 imbarcazioni e 23 unità cinofile svolgono annualmente 406.477 servizi con una percorrenza complessiva di oltre 13 milioni di chilometri.