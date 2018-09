Ad Alba, una piazza per ricordare ALEC, Gianfranco Alessandria

È in programma per le 17 di domani, sabato 29 settembre, la cerimonia di intitolazione della piazzetta all’inizio di via Gioberti, dietro la chiesa dei Ss. Cosma e Damiano, ad Alba, che verrà dedicata a Gianfranco Alessandria (1945 – 2005), intellettuale e animatore culturale.

Tra le figure significative albesi che maggiormente hanno lasciato un segno nella vita culturale e civile albese negli ultimi decenni del Novecento, ALEC, scomparso prematuramente nel 2005, merita sicuramente un posto di rilievo. Una personalità poliedrica, dai mille interessi, carica di umanità, impegnata negli ambiti più diversi con una dedizione e una sensibilità che conquistavano gli interlocutori, fossero grandi artisti o noti intellettuali, giovani che iniziava alla conoscenza delle nuove forme di comunicazione, persone socialmente svantaggiate alle quali riusciva a dedicare parte del suo tempo.

L’animatore culturale

Nato e vissuto a Ricca d’Alba, ha frequentato il Liceo Classico “Govone” e si è laureato in Lettere presso l’Università degli Studi di Torino con una tesi sul regista Roberto Rossellini, uno dei maestri del cinema neorealista. Dopo la laurea ha svolto per brevi periodi l’attività di insegnante, prima di dedicarsi all’azienda di famiglia. Intanto la passione per ogni genere artistico, in particolare cinema e musica, l’innata capacità di stabilire rapporti umani e di amicizia lo mettevano in comunicazione con un gran numero di artisti, musicisti, attori e registi già affermati o ancora pressoché sconosciuti ma destinati a un grande futuro (valga, per tutti, l’esempio di Paolo Conte). Questo patrimonio di conoscenze, di frequentazioni e di rapporti consolidati è stato negli anni messo a disposizione della Città e del suo territorio. È stato cofondatore del Cinecircolo “Il Gallo”, “Il Nucleo”, dell’Accademia delle Arti che negli anni che precedettero la riapertura del Teatro Sociale riuscì a portare ad Alba prestigiosi spettacoli di prosa, concerti ed eventi musicali, di Infinity Festival (oggi Alba International Film Festival); è stato organizzatore e animatore di innumerevoli iniziative disseminate sul territorio. Per alcuni anni è stato Presidente del Consiglio della Biblioteca Civica “Giovanni Ferrero” di Alba, socio attivo della Famija Albèisa. Ha collaborato con la Società San Paolo ed è stato responsabile dell’Ufficio diocesano delle Comunicazioni sociali.

Il collezionista

L’ampiezza e la molteplicità degli interessi culturali e artistici si accompagnano, fin dagli anni del liceo e per tutta la vita, alla passione del collezionista. Il risultato, in termini quantitativi e qualitativi, è sorprendente, per certi aspetti unico e costituisce un patrimonio preziosissimo per gli specialisti e per gli appassionati di cinema e di musica: oltre 2000 manifesti e locandine originali di cinema: circa 15.000 dischi in vinile, parecchie migliaia di CD, DVD e altro materiale. Ora le raccolte, riordinate e catalogate dai volontari dell’Associazione ALEC a lui intitolata, sono collocate nella nuova sede aperta ad Alba in via Vittorio Emanuele 30, e saranno progressivamente messe a disposizione per la fruizione. Non è un caso che tra i più impegnati nella valorizzazione del suo archivio e delle sue raccolte ci sia un gruppo di giovani-amici che alla sua scuola sono cresciuti e stanno diventando punti di riferimento e animatori della vita culturale e artistica, non solo albese.

L’impegno sociale e politico

È stato un capitolo fondamentale della sua vita, sempre vissuto con spirito di servizio, senza protagonismi come la sua indole e come la sua formazione cattolica gli suggerivano. Svariati i settori di impegno: volontario nelle carceri dove ha introdotto l’attività del cineforum, a fianco dei disabili e dei più deboli, laico impegnato nell’Azione Cattolica e nella comunità ecclesiale, membro del Distretto Scolastico, responsabile dell’Orientamento dei giovani studenti presso l’Unione Industriale di Cuneo, presidente del Rotary Club, Consigliere e per un mandato Sindaco del Comune di Diano d’Alba. Come segno di riconoscimento per l’impegno profuso a favore della comunità locale come intellettuale, amministratore e imprenditore, l’8 dicembre 2015 il Comune di Diano ha intitolato a Gianfranco Alessandria (ALEC) una piazza ubicata nella frazione Ricca, adiacente la Strada Regionale n. 29. Con l’intento di dare continuità ai suoi molteplici impegni in ambito culturale, formativo e sociale, e di valorizzare lo straordinario patrimonio delle sue raccolte, generosamente messe a disposizione dalla famiglia, è nata nel 2006 l’Associazione “ALEC Gianfranco Alessandria”, con sede al n. 30 di via Vittorio Emanuele II.