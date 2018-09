Mipaaft, firmato decreto per la ricerca in agricoltura biologica: in arrivo 3 milioni di euro per la ricerca

E' stato firmato il decreto direttoriale che avvia la selezione pubblica per la concessione di contributi finalizzati allo sviluppo del settore dell'agricoltura biologica attraverso la realizzazione di progetti rispondenti alle tematiche di Ricerca e Innovazione individuate nel "Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico".

L'importo totale delle risorse disponibili per il finanziamento dei progetti di ricerca è pari a 3 milioni di euro.



"Mi ritengo molto soddisfatto. E' un passo importante per cominciare a costruire una nuova strategia di settore. La filiera ha chiesto a gran voce lo sblocco del provvedimento, fermo da tempo. Il provvedimento ha tenuto conto delle indicazioni proposte da tutti gli stakeholder, in particolare prevedendo la partecipazione, in tutte le fasi progettuali, di almeno un'azienda biologica, al fine di agevolare l'applicazione concreta dei risultati della ricerca alla realtà produttiva. La ricerca in agricoltura biologica risulta fondamentale per fornire risposte ad un settore che continua a crescere sia in termini di superfici che di fatturato" ha dichiarato il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo On. Franco Manzato con delega all'agricoltura biologica.



“Il Bio è una realtà importantissima anche per il Piemonte e la Provincia di Cuneo - sottolinea il senatore Giorgio Bergesio Capogruppo Lega in Commissione Agricoltura - Nessuno deve pensare che sia un nicchia. Il Bio rappresenta un volano di sviluppo per l’agricoltura giovane e dinamica che cerca di produrre cibi con fondamentali caratteristiche naturali. Infatti la richiesta del consumatore finale, cioè delle famiglie Italiane, dei prodotti Bio è in crescita oltre il 10% anche quest’anno. Complimenti al Ministro Centinaio ed al Sottosegretario Manzato per l’attivismo molto positivo. Dopo aver sbloccato i fondi per i rimborsi assicurativi l’applicazione di questa misura rappresenta per l’agroalimentare un notevole punto di forza”