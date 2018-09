Amore, fortuna, lavoro e salute: ecco cosa ci riserveranno i nostri segni nel corso della prossima settimana

- Ariete: Non aspettatevi nulla da nessuno e contate sulle vostre forze sia in ambito professionale, dove l’ipocrisia regna sovrana, che in quello pratico dove invece vi toccherà far quadrare dei conti e reclamare dei diritti. In amore, se singoli, potreste imbastire una curiosa storiella mentre se felicemente accoppiati inizierete a fare degli allettanti progettini. Meno bene per le coppie in crisi perenne. Fattibili dei problemini di salute colpenti voi, familiari o parenti.

- Toro: Per il momento avete le mani legate e, non potendo agire come vorreste, apparirete spesso immusoniti ma non angustiatevi in quanto se sapete muovere le giuste pedine raggiungerete un obiettivo indipendentemente dallo stato di crisi in cui vi trovate … Minuta noia pecuniaria, bisticci con un appartenente al sesso opposto e sprazzi di indecisione sul lavoro… Possibili sborsi per vestiario, abitazione, cure estetiche o per migliorare un ambiente. Fegato birichino.

- Gemelli: Si profila una settimana fermentata per le finanze, la famiglia, il ménage, la casa, annesse delle incombenze da portare a termine, un aggeggio da aggiustare, un timore infondato, uno scritto da esaminare, una novella pazzerella e un combino stuzzichino. Lo stress accumulato antecedentemente esploderà tramite disturbi su base emotiva mentre una dieta “stringata” ridimensionerà pancetta, colesterolo, glicemia … Recupero di soldini. Sabato scompaginato.

- Cancro: Apparirete inquieti, insofferenti, agitati, pronti a rispondere malaccio ad eventuali insinuazioni o provocazioni, nonché desiderosi di evadere dalla routine e di veder terminare una faccenda facente interiormente penare…L’opposizione di Saturno sembra impedire e rallentare ciò che ambireste attuare ma trattasi di una fase transitoria destinata fortunatamente a svanire. Siate prudenti sulla strada e rilassatevi sennò fondete! Missiva inaspettata.

- Leone: Sopportare certe persone sarà come ingollare un mattone ma abbassare la criniera e fare buon viso a cattivo gioco rendesi indispensabile onde scagionare polemiche… Un imprevisto vi metterà sottosopra poi tutto si sistemerà, mentre una pizza, una cena, una romantica passeggiata darà un “tocco di malia” a rapporti nascenti, imberbi passioni o storie di vecchia data. Nell’accettare o rifiutare una proposta ascoltate il sesto senso e non sbaglierete… Ugge per vecchietti.

- Vergine: Riusciranno gli ultimi raggi del cocente sole a donarvi delle giornate decorose? Sicuramente sì e, grazie ad un appoggio astrale, uno morale, una mozione stuzzicante, un cruccio svanente, reperirete un po’ di tranquillità… Unico neo: delle mattinate agitate, un conteggio da riesaminare, un tipo da placare, un disturbetto da curare, un momento di possente stanchezza, una donna da tranquillizzare e un’altra da schivare. Invito, chiamata o visita sbalordente.

- Bilancia: Sorridere, scherzare, ridere, fa bene alla salute… Ragion per cui niente corrucci o tristezze: fregatevene delle tracotanze altrui, vestitevi di ottimismo e la vita meno aspra risulterà… Se vi hanno fatto disperare la tensione si placherà, se qualcosa è finito un qualcos’altro lo rimpiazzerà e se anelate ad una certa stabilità prima o poi giungerà… Dei pensieri potrebbero invece provenire da una locazione, una causa da perorare, un acciacco o un comunicato un po’ pazzo…

- Scorpione: Vi sentirete fiacchi, straniti e ciò andrà accreditato sia al cambio stagionale che ad un lato della quotidianità che non appaga interamente. Nel trattare con dei mezzi marpioni affilate le armi della diffidenza in quanto niente è come sembra e uno, dal sorrisino innocente, vi vuol fare le scarpette o spudoratamente mente…Ricontattate nel contempo un’amica, mantenete una promessa e toglietevi uno sfizietto. Lapsus di memoria o imperdonabili dimenticanze.

- Sagittario: L’estate non è stata, per taluni, un granché gaudente e se le motivazioni vanno oltre i contrattempi di comune amministrazione, trascinerete ancora per un po’ quel vago senso di disagio che spesso vi ha accompagnato… Avrete un mucchio di cosine da sistemare, spunteranno delle spese da sostenere, una crapa dura a cui far la ramanzina, dei pericoli scampati e dei malesseri generalizzati compresa l’ inclinazione a influenze intestinali, colon irritabile od emicranie.

- Capricorno: Volenti o nolenti dovrete prendere delle decisioni, selezionare le intime frequentazioni, mandare a stendere una persona squinternata e negligente, pensare al vostro benessere, ricambiare un favore, sistemare faccenduole delicatine e mantenere la calma in ogni frangente. Qualche nativo riceverà una chiamata a lungo attesa o rimarrà di baccalà dinanzi al comportamento di un soggetto ipotizzato più corretto. Altri invece contatteranno con meccanici o dottori.

- Acquario: Una pausa di riflessione è quel che ci vuole al fine di non far confusione in un inizio ottobre talmente oscillante dal non concedere requie… Un affetto o relazione si sta intiepidendo e sta a voi optare per un taglio o rinsaldamento: nel dubbio affidatevi ad un dialogo ultimamente scarseggiante. Non da escludere una bidonata, una delusione, un crollo di nervi e un po’ di agitazione. Tendenza ad infiammazioni e problemi intestinali. Vincita per gli habitué del Lotto.

- Pesci: Il lato materiale riserva improvvisate ma anche un mix di uscite ed entrate mentre quello sentimentale vi vedrà protagonisti di stranezze o ribaltamenti di situazione. Un eccesso di emotività verrà scambiato per fragilità così come converrà spiegarvi bene con chi vi attornia al fine di non generare malintesi. Insoliti corteggiamenti sfioreranno i marzolini più birichini… Tra giovedì e lunedì un inghippo vi manderà nel pallone poi tutto rientrerà nella pseudo normalità…