La Facoltà di Economia di Cuneo festeggia 15 anni di successi

Una cerimonia partecipata e a tratti suggestiva quella andata in scena giovedì 27 settembre 2018 nell’Aula Magna del Campus di Management ed Economia per la proclamazione dei laureati in Economia aziendale – Direzione d’impresa e il conferimento di 10 lauree binazionali con l’Università di Nizza.

La cerimonia, che ha rappresentato un momento molto importante per Economia, è stata nobilitata dalla presenza delle massime Autorità cuneesi, tra cui il Prefetto, il Sindaco di Cuneo e Presidente della Provincia, l’Assessore Regionale Alberto Valmaggia e il Questore.



Tre i momenti fondamentali in cui si è strutturata. Anzitutto la proclamazione dei neolaureati. La prolusione introduttiva è stata tenuta da Giovanni Quaglia, Presidente della Fondazione CRT con una apprezzatissima relazione su ‘’Cultura e Università al servizio del territorio’’.

Le lauree binazionali, per la parte francese, sono state conferite dal Prof. Ludovic Ragni, Vice Presidente dell’Università di Nizza e Direttore ISEM, che ha portato anche il saluto dell’Università transalpina.

“Desidero ringraziare”, ha affermato il Prof. Ragni, “gli studenti che hanno brillantemente conseguito a Nizza la laurea binazionale in Economia aziendale – Direzione d’imprese e la Licence en Économie et gestion des entreprises. A partire dal prossimo anno accademico rafforzeremo ulteriormente i rapporti di collaborazione con Economia, ponendo l’enfasi sulla ricerca e sulla realizzazione di una laurea trinazionale Italia-Francia-Germania.”



Nella seconda parte dell’evento, il Prof. Tardivo, Co-fondatore, assieme al Prof.Giovanni Quaglia del Campus di Management ed Economia, ha presentato la Prof.ssa Viassone, sua stretta collaboratrice, come suo successore, in pieno accordo con il territorio e le Istituzioni, in qualità di futuro Coordinatore del Campus, evidenziandone l’elevata qualificazione scientifica, l’orientamento all’Europa e la capacità relazionale. Per il Prof. Tardivo è stato un momento particolarmente significativo, in cui ha potuto, in una visione retrospettiva, guardarsi indietro e sottolineare il lavoro che è stato fatto e i superlativi traguardi raggiunti.



Ma subito lo sguardo si è rivolto al futuro, alle potenzialità a livello europeo (laurea trinazionale) della sede universitaria cuneese. Il Co-fondatore di Economia a Cuneo ha sottolineato come il Campus di Management ed Economia non può e non vuole ridursi ad un mero Ente erogatore di cultura e di formazione. Certo, questo è un momento cruciale della sua missione ma sarebbe altamente riduttivo rispetto alle sue funzioni e alle sue potenzialità. Il Campus vuole porsi sul territorio, al servizio del territorio per il suo sviluppo e la sua valorizzazione non solo in ottica locale, ma nazionale ed europea.



La giornata è proseguita con l’assegnazione di quattro prestigiosi riconoscimenti a Persone che hanno significativamente contribuito allo sviluppo, alla visibilità e al prestigio di Economia nel tempo, portandola a livello di assoluta eccellenza nel Polo Universitario cuneese.

Il primo attestato di merito è stato conferito al Prof. Giovanni Quaglia, che ha fortemente voluto, promosso e incoraggiato, assieme al Prof. Tardivo, nel lontano 2004, nella sua qualità di allora Presidente della Provincia, la Facoltà di Economia a Cuneo.



Analoghe attestazioni di apprezzamento sono successivamente state consegnate all’allora Sindaco di Cuneo, Alberto Valmaggia e all’attuale Sindaco e Presidente della Provincia, Federico Borgna, per aver costantemente supportato e sostenuto Economia nel suo processo di eccellenza e di internazionalizzazione e aver creduto nelle su potenzialità.

L’ultimo riconoscimento è stato attribuito al Prof. Ragni, Vice Presidente dell’Università di Nizza e Direttore ISEM per il suo sostegno costantemente elargito nella realizzazione e potenziamento della laurea binazionale e nella promozione dei progetti di ulteriore internazionalizzazione.



È stata infine attribuita la Borsa di Studio in memoria di Luciano Santoro, Dirigente Industriale e Presidente del ‘’Club 2000’’ di Torino. Lo ha ritirato con grande emozione Arianna Ferrero, che ha frequentato il Corso di Cuneo, con votazione di 110/110 e lode e si è successivamente laureata lo scorso mese di luglio a Torino, Laurea Magistrale in Direzione d’Impresa, Marketing e Strategia con l’eccezionale votazione di 110/110, lode e dignità di stampa con una tesi in tema di “Il dipendente come risorsa strategica nel business. L’esperienza Progesia”.



Ha concluso la giornata l’intervento del Delegato per le Missioni Carmelitane del Liceo Saint Augustin di Bozoum, Paolo Silvestro, che ha enfatizzato l’attività sociale del Campus e letto un’appassionata testimonianza di Padre Aurelio Gazzera, Superiore del Lycée Saint Augustin di Bozoum, importante città della Repubblica Centrafricana.



Una bella giornata per Economia, che si configura sempre più come polo di assoluta eccellenza nel panorama universitario cuneese con focalizzazione sulla ricerca, internazionalizzazione e innovazione a favore del territorio.