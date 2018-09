Mondovì, scintille in Consiglio comunale: "Questa è l'amministrazione degli hashtag e dei selfie"

Il primo "J'accuse" della lista è giunto da Luciano D'Agostino: "Siamo di fronte a una variazione straordinaria, che necessita di una lettura politica di quanto sta accadendo in Comune - ha dichiarato -. Proprio come dodici mesi fa, stiamo aspettando di veder comparire il DUP sui banchi del Consiglio comunale. Una buona gestione della cosa pubblica non può prescindere da una buona programmazione nei contenuti e nei tempi, aspetto che qui mi sembra del tutto assente. Sono state rinviate al 2019 le opere previste per il 2018, con l'annesso rischio di veder sfumare i finanziamenti ottenuti. La preoccupazione principale è legata ai 2 milioni di euro erogati dalla Fondazione CRC nell'ambito del progetto 'Faro': i lavori di ripristino del polo delle ex Orfane dovranno terminare entro la primavera del 2020".