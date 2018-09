Eventi |

Da Cuneo ad Alba, dalla birra al vino: ultima domenica di settembre ricca di eventi

Enogastronomia ancora protagonista, ma anche camminate in natura e visite guidate

Esplosione di eventi in Granda in questa domenica di fine settembre all'insegna del cielo azzurro e delle temperature gradevoli. A Cuneo è il primo week-end dell'Oktoberfest, fino a lunedì 8 ottobre in piazza d’Armi. Atmosfere bavaresi, ottima musica, grandi eventi collaterali, lo spettacolo pirotecnico di apertura, il luna park, il buon cibo cucinato al momento e la partnership con la birra Paulaner, gruppo più importante per volumi di consumo delle birre ufficiali dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera: saranno ancora questi i principali ingredienti dell’appuntamento cuneese che sarà, però, sempre più ricco partendo dai 40 mila litri di birra distribuiti e dai 31 mila piatti serviti nell’edizione 2017. A Valdieri c'è la Festa di Chiusura della stagione di pesca. Domenica 30 settembre Raduno di pesca tradizionale presso Fishing House de “Il Gesso della Regina” dalle ore 8. Al Rifugio Pian dell’Arma di Caprauna domenica 30 settembre è la giornata dedicata ai cammini a passo lento aperti a tutti. Seguendo quella filosofia di vita che il Rifugio Pian dell’Arma abbraccia e sostiene, evolvendosi sempre di più verso un turismo sostenibile, durevole nel tempo, compatibile con l’ambiente e rispettoso dell’essere umano. Domenica di visite a Racconigi. Partendo dall'Ufficio turistico c'è il Tour Città della seta alle 16 e le visite guidate al Castello (h. 11-14.30-16). In piazza Castello si terrà la Celebrazione 90° Anniversario fondazione gruppo A.N.A. di Racconigi.

Al Centro Cicogne - Appuntamento con l'esperto: una guida dell'oasi sarà a disposizione per un approfondimento sugli animali che si possono osservare in questo periodo (ore 16). Presso la Tenuta Berroni - Apertura pomeridiana per visite guidate su prenotazione. Info: Ufficio Turistico di Racconigi - Piazza Carlo Alberto, 21.

Tel. +39 0172 84562 - Cell. +39 392 0811 406 Saluzzo aderisce all’Associazione Borghi Autentici. Domenica 30 settembre la giornata BAI a Saluzzo viene celebrata con la visita “Storie di erbe, erbe nella storia”, con un itinerario alla scoperta delle piante spontanee e delle erbe officinali, così come vengono rappresentate nell’arte e utilizzate nelle preparazioni culinarie, nelle antiche e nuove ricette. Il percorso, guidato da una accompagnatrice naturalistica dell’Associazione Vesulus e da una guida turistica di CoopCulture, tocca i principali siti storici della città per terminare presso Villa Belvedere. Nel parco della Villa sarà in corso il mercatino di prodotti tipici, Autun a la Villa. La visita partirà dalla biglietteria del Museo civico di Casa Cavassa, in via San Giovanni, 5, alle ore 15. Il costo della visita guidata è di 7 euro a persona, gratuito per i ragazzi con meno di 12 anni. A Ceva domenica 30 settembre c'è la 41^ Camminata Settembrina, corsa podistica. Ritrovo ore 9 all'oratorio parrocchiale; pranzo alle 12.30 A Sampeyre è tempo di Fiera di San Michele. Domenica 30 settembre esposizione e vendita di prodotti locali, intrattenimenti, animazioni e balli, degustazioni delle vere raviolas di Sampeyre. A San Michele Mondovì c'è la Festa Patronale e San Michele Outdoor, fino al 30 settembre 2018. La tradizionale Fiera di San Michele rappresenta una festa realizzata per far riscoprire il patrimonio artistico e culturale del territorio. Una manifestazione che ha come protagonista la musica. Domenica 30 settembre: pedalata cicloturistica "MAGNO" in MTB, iscrizione gratuita. Ritrovo alle ore 9 in Piazza Umberto. A Costigliole Saluzzo c'è l'81^ Sagra dell'Uva di Quagliano. L’uva Quagliano ed il suo vino, protagonisti della sagra, sono una delle ricchezze del territorio, una tradizione che continua grazie ai viticoltori e ai produttori locali. Il programma prevede un mercatino, animazioni e spettacoli. A Ormea c'è la Sagra dei Formaggi d'alpeggio. La sagra rievoca l’antica tradizione pastorale secondo la quale, verso la fine di settembre, i margari scendevano in paese a vendere il formaggio prodotto in alpeggio durante l’estate. Domenica 30 settembre nel centro storico cittadino dalle ore 9 mercato dei formaggi d’alpeggio, mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici. Degustazioni di formaggi e del burro di Ormea fatto sul momento (in ta birera). Arte e natura al Castello della Manta. Domenica 30 settembre speciali visite tematiche alla scoperta di piante e affreschi tra giardino e castello. Biglietti: Adulti: 10 euro; Ragazzi (4-14 anni): 5 euro; Iscritti FAI e residenti: 5 euro A Fossano domenica 30 settembre c'è la Pedalata del Sorriso, a scopo solidale. Ritrovo in piazza Battuti Rossi alle 9.15, poi pedalata di 20 km circa per le strade del fossanese (fino a 13 anni casco obbligatorio); ore 12.45 aArrivo al Centro Equitazione Disabili; ore 13 "SERENA rifornimento", originale pausa gastronomica e alle 15.30 pomeriggio favoloso per continuare a "Sorridere". Primo appuntamento con i “Formicai della Domenica” a Boves. Domenica 30 settembre 2018 a Rosbella di Boves si parla di Resistenze Creative. Appuntamento alle ore 17 con Isabella Maria: giornalista torinese, traduttrice, editor che ha scritto da poco il libro “Un altro PRESENTE è possibile” percorsi di resistenza creativa, edito a EDT srl. Sempre domenica 30, nella chiesa di Rosbella, dove si svolgerà l’incontro, si inaugurerà la mostra del pittore bovesano Nanni Errichiello che rimarrà aperta fino a domenica 7 ottobre . Domenica 30 settembre sempre ad Alba c'è la Festa del Vino. Nel centro storico di Alba dalle ore 14 alle ore 20. www.gowinet.it A Canale domenica 30 settembre si svolge il Gran Mercà: mercato dell’Antiquariato, con 150 banchi di esposizione nel centro storico di Canale. A Bene Vagienna domenica 30 settembre c'è Augusta Antiquaria. Mercato dell’antiquariato e del collezionismo, con 300 banchi di esposizione nel centro storico di Bene Vagienna. A Bra domenica 30 settembre si va “Da cortile a cortile”: itinerario enogastronomico nei cortili storici di Bra diviso in sette tappe. Dalle ore 11. +39.0172.430185 - www.turismoinbra.it

