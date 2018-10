La Regione dà l'ok: "Nuova scuola a Mondovì". Ma non è detto che vi si trasferisca l'alberghiero

Se proprio non lo si vuol definire una "fumata bianca", l'esito dell'incontro tenutosi questa mattina a Torino in via Magenta presso gli uffici della Regione Piemonte (presenti l'assessorato regionale all'Istruzione, la Provincia di Cuneo, l'amministrazione comunale monregalese, la dirigenza scolastica del "Giolitti Bellisario" e la dirigenza dell'Ambito territoriale di Cuneo) rappresenta perlomeno uno spiraglio, una boccata d'ossigeno per l'edilizia scolastica monregalese.

Infatti, come si legge nella nota stampa diffusa dai vertici regionali, "la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo modificheranno l'intesa istituzionale siglata nel 2006, che prevede la destinazione di 3,5 milioni di euro da parte della Regione, a cui si aggiunge un finanziamento di 1,2 milioni da parte della Fondazione CRC e un ulteriore co-finanziamento della Provincia per la realizzazione di una nuova scuola nel Comune di Mondovì, che costerà 7 milioni di euro".

Questo, di fatto, conferma due aspetti che avevamo evidenziato nelle scorse settimane su queste colonne, introducendone addirittura uno totalmente inedito: 1) i 4,7 milioni di euro stanziati 12 anni fa per il trasferimento del liceo scientifico nei locali dell'ex ospedale di Piazza (idea poi naufragata per via dei costi troppo elevati per l'adeguamento degli ambienti del padiglione "Gallo", ndr), saranno impiegati per la costruzione di una nuova scuola; 2) la nuova scuola contribuirà ad arginare l'emergenza creatasi in seguito alla frana del 29 dicembre scorso, che ha di fatto sfrattato l'istituto alberghiero "Giolitti Bellisario" dalla sua storica sede di piazza IV Novembre; 3) i restanti 2,3 milioni di euro dovranno pervenire interamente dalla Provincia di Cuneo.

LA PROVINCIA: "CE LA METTEREMO TUTTA" - Considerato l'importo oneroso che l'ente dovrà reperire, abbiamo chiesto lumi a Milva Rinaudo, consigliere provinciale, che ha dichiarato: "Si tratta indubbiamente di una cifra impegnativa. Rifaremo la programmazione finanziaria, perché per noi l'edilizia scolastica e la sicurezza degli studenti sono una priorità assoluta. Tuttavia, mi reputo un amministratore che viaggia con i piedi per terra, puntando a percorsi concreti: questo, in effetti, lo è. Forse non darà risposte risolutive a tutte le problematiche che ha Mondovì, ma nulla vieta che poi vi sia una convergenza di privati attraverso il bonus scuole, il bonus cultura. Ragionando sulle nostre possibilità, invece, posso assicurare che ce la metteremo tutta per reperire i finanziamenti necessari".

LA NUOVA SCUOLA: DOVE E PER CHI - Il nuovo edificio scolastico sorgerà su un terreno di proprietà comunale nel rione Altipiano, a due passi dell'ex SIP, ospiterà 750 alunni e sarà comprensivo di palestra e auditorium. "Entro 45 giorni - si legge nel comunicato - sarà disponibile il progetto definitivo, che consentirà di modificare per la fine dell'anno l'intesa istituzionale e adeguare da parte di Regione, Provincia e Comune la programmazione di bilancio per consentire nel 2019 la realizzazione del progetto esecutivo e l'avvio dei lavori". Ora c'è da stabilire quale istituto superiore utilizzerà la nuova scuola: la decisione sarà frutto di un tavolo di concertazione tra la Provincia e gli istituti presenti a Mondovì, con l'obiettivo di rispondere alle molteplici esigenze e condividere in maniera partecipata la programmazione, che consegnerà alla città una scuola più moderna, sicura e funzionale. "La rilocalizzazione deve essere negoziata sul territorio, perché vogliamo utilizzare al meglio le risorse pubbliche - ha spiegato Milva Rinaudo -. La scelta, dunque, dovrà essere adottata di concerto con i dirigenti scolastici".

NO ALLA "CITTADELLA" - Nel frattempo, aggiungono dalla Regione, "gli enti hanno convenuto che l'ipotesi avanzata dal Comune di Mondovì sulla possibilità di collocare il nuovo istituto negli spazi della 'Cittadella', di proprietà demaniale e attualmente in disuso, sebbene di interesse ai fini della riqualificazione urbana e del patrimonio storico e architettonico, non è al momento percorribile. La disponibilità dell'area ancora in capo al Demanio, infatti, l'assenza di un progetto definitivo con la relativa quantificazione dei costi per la riqualificazione e l'adeguamento sismico suggeriscono, vista l'urgenza di locali da destinare alle scuole superiori del territorio, di percorrere la strada più rapida ed efficace, nell'interesse degli alunni e delle famiglie".

IL "BARUFFI" NELLA NUOVA SCUOLA? IPOTESI ARDUA - A margine della riunione e, ad onor del vero, già nei giorni passati, a Mondovì si è diffusa la voce di un possibile trasferimento dell'istituto "Baruffi" nella nuova scuola, al fine di lasciare la propria sede all'alberghiero. "Ci sono stati degli abboccamenti ufficiosi - conferma il dirigente Giacomo Melino -, in quanto la prima ipotesi inerente alla costruenda scuola prevedeva una capienza massima di 300 alunni, troppo ridotta per l'alberghiero e ideale per noi. Il 'Giolitti' si sarebbe così stato trasferito al 'Baruffi', dove, in seguito al movimento franoso di circa un anno fa, occupa già alcune aule. Ora, però, si è deciso per una scuola sarà più grande; pertanto, credo che l'ipotesi possa considerarsi tramontata a tutti gli effetti. In ogni caso, non c'è mai stato nulla di concreto". Perplessa, invece, Donatella Garello, preside dell'alberghiero: "La riunione a cui ho presenziato stamane era imperniata interamente su una proposta per il comparto scolastico cittadino e non sulla ricerca di una risposta ai problemi del nostro istituto, dal momento che non si sa ancora a chi andrà la scuola costruenda e ogni decisione è stata rinviata all'incontro tra dirigenti promosso dalla Provincia".