Al via la 19^ edizione della rassegna "Un pomeriggio favoloso", letture per bambini

Sabato 6 ottobre 2018, alle ore 16,15 prende il via la diciannovesima stagione della rassegna di letture per bambini e ragazzi "Un pomeriggio favoloso" una buona opportunità per vivere una biblioteca attiva e dinamica, pronta ad avvicinare i lettori con iniziative di qualità.



Ancora una volta i bambini e le loro famiglie avranno occasione di sperimentare insieme un momento dedicato alle storie e ai racconti, una circostanza speciale in cui grandi e piccoli provano le stesse emozioni scoprendo insieme il piacere e il sapore della lettura, un incanto da ripetere a casa facendo diventare la lettura ad alta voce una coccola quotidiana che intensifica il legame e offre occasioni di conoscenza, di crescita, di divertimento e di svago.



I Pomeriggi Favolosi sono ormai una tradizione della Biblioteca di Fossano, una attività che si ripete negli anni ma che è sempre nuova grazie anche alla ricerca di narratori che si alternano nel corso della stagione proponendo non solo storie diverse, ma differenti modi di narrare.



L’inizio è affidato a Elisa Dani che accompagnerà i bambini a guardare dentro i buchi per scoprire le meraviglie che contengono, facendo però attenzione “A non cadere ne buco!”, come recita il titolo del primo incontro.



La rassegna proseguirà con altri 9 appuntamenti, una o due volte al mese, fino al 30 marzo 2019 con un ricco programma di incontri tutti diversi ma uguali nell’intento: avvicinare i bambini e le loro famiglie nel mondo dei libri e del piacere della lettura.

La Sala Ragazzi si trasformerà di volta in volta per ricevere le voci dei narratori che, pomeriggio dopo pomeriggio, daranno vita a storie di ogni genere e, per un’ora, diventerà caverna e foresta, mare e cielo, prateria e deserto, abissi e isole… Il sabato pomeriggio i piccoli lettori saranno trasportati in un mondo fantastico, con protagonisti che vivono straordinarie storie di tutti i giorni, proprio come quelle vissute da ogni bambino. Gli incontri offrono agli ascoltatori l’opportunità di crescere con un libro, partecipando in modo attivo alle vicende dei personaggi di carta.

Gli incontri sono rivolti ai bambini della scuola dell’infanzia e delle prime classi della scuola primaria.



L’attività è organizzata nell’ambito del Progetto Nati per Leggere Piemonte, promosso dalla Regione Piemonte e sostenuto dalla Compagnia di San Paolo, nell'ambito del Programma ZeroSei, il cui scopo è diffondere e moltiplicare i benefici e il benessere derivanti dalla consuetudine a leggere ad alta voce ai figli fin dalla più tenera età: leggere ad alta voce ai bambini è uno dei momenti più belli del percorso di crescita, è fonte di quella complicità tra grandi e piccoli che contribuisce a creare un legame profondo, inscindibile.



Il programma degli incontri è disponibile sul sito della biblioteca civica www.sbfossano.it; per essere sempre aggiornati sulle attività della biblioteca si consiglia l’iscrizione alle mailing list (sito del Sistema bibliotecario, pagina della biblioteca di Fossano).



L’ingresso agli incontri è libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

In allegato il calendario degli incontri.